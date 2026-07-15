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Nogomet

Koželju zaupnica za mandatno obdobje 2026–2030

Ljubljana, 15. 07. 2026 11.36 pred 26 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Martin Koželj

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 16. seji za generalnega sekretarja NZS za mandatno obdobje 2026–2030 imenoval dr. Martina Koželja. Z imenovanjem je zagotovljena kontinuiteta vodenja strokovne službe po obdobju pomembnih športnih, organizacijskih in razvojnih dosežkov slovenskega nogometa.

Martin Koželj
Martin Koželj
FOTO: NZS

Dr. Martin Koželj funkcijo generalnega sekretarja opravlja od leta 2018. V njegovih dosedanjih dveh mandatih je NZS uspešno izpeljala več zahtevnih nacionalnih in mednarodnih projektov. Med najvidnejšimi je organizacija evropskega prvenstva do 21 let leta 2021, ki ga je Slovenija gostila skupaj z Madžarsko ter organizacija evropskega prvenstva v futsalu v letošnjem letu.

Športne uspehe, ki so jih dosegle številne reprezentance, so spremljali tudi nadaljnji razvoj strokovnega in organizacijskega delovanja NZS, vlaganja v klubski, mladinski in ženski nogomet, strokovnega usposabljanja trenerjev ter izboljševanje nogometne infrastrukture. NZS je v tem obdobju krepila tudi množičnost nogometa.

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"Zahvaljujem se za izkazano zaupanje, ki mi predstavlja predvsem veliko odgovornost. Najpomembneje je, da je NZS kot krovna organizacija najbolj množičnega športa v Sloveniji stabilna, da ima jasno vizijo in strategijo ter je razvojno naravnana h krepitvi reprezentančnega in klubskega nogometa. NZS si je vedno prizadevala in si bo tudi v prihodnje skupaj z deležniki prizadevala za napredek, razvoj, uspešnost in popularizacijo nogometa po vsej Sloveniji. Pred nami so pomembni in veliki izzivi, vendar verjamem, da jih bomo s skupnimi močmi uspešno premagali," je bil v uradni izjavi za spletno stran NZS izčrpen Koželj.

Imenovanje generalnega sekretarja je sledilo javnemu razpisu, nov mandat Koželju pa je potrdila tričlanska komisija, ki je po pregledu dokumentacije ugotovila, da dr. Martin Koželj izpolnjuje vse razpisne pogoje iz Statuta NZS.

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