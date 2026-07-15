Koželju zaupnica za mandatno obdobje 2026–2030

Dr. Martin Koželj funkcijo generalnega sekretarja opravlja od leta 2018. V njegovih dosedanjih dveh mandatih je NZS uspešno izpeljala več zahtevnih nacionalnih in mednarodnih projektov. Med najvidnejšimi je organizacija evropskega prvenstva do 21 let leta 2021, ki ga je Slovenija gostila skupaj z Madžarsko ter organizacija evropskega prvenstva v futsalu v letošnjem letu.

Športne uspehe, ki so jih dosegle številne reprezentance, so spremljali tudi nadaljnji razvoj strokovnega in organizacijskega delovanja NZS, vlaganja v klubski, mladinski in ženski nogomet, strokovnega usposabljanja trenerjev ter izboljševanje nogometne infrastrukture. NZS je v tem obdobju krepila tudi množičnost nogometa.