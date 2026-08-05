Kraljevi klub izboljšal ponudbo, bo Vinicius podaljšal pogodbo?

Vinicius Junior je s koncem junija vstopil v zadnje leto pogodbe z Real Madridom. V preteklem letu je bilo veliko govora o podaljšanju, do tega pa za zdaj še ni prišlo. Vodilni možje kluba so se sestali z brazilskim zvezdnikom in njegovimi agenti, po tokratnem izjemno uspešnem sestanku pa naj bi bili v Madridu zelo optimistični.
Madridčani na končno odločitev 26-letnika še čakajo, medtem pa je veliko zanimanja za njegov podpis pokazal lanski finalist Lige prvakov Arsenal. V primeru, da Vinicius ne doseže dogovora z Real Madridom, je London vsekakor njegova najverjetnejša destinacija, saj kraljevi klub ne bo dopustil, da naslednje poletje enega izmed najvrednejših nogometašev na svetu izgubi brez odškodnine.
Vinicius je sicer član belega baleta že osem let. V tem obdobju je trikrat postal španski prvak, dvakrat osvojil Ligo prvakov in enkrat v zrak dvignil špansko pokalno lovoriko. Na 375 tekmah je dosegel 128 golov in prispeval natanko 100 asistenc, leto 2024 pa je sklenil kot najboljši nogometaš na svetu po izboru Fife.
Real Madrid je to poletje izjemno aktiven tudi na področju iskanja novih okrepitev. Za natanko 100 milijonov evrov so se klubu pridružili Marc Cucurella, Carlos Espi in Denzel Dumfries, kot prosta nogometaša pa sta se v špansko prestolnico preselila Ibrahima Konate in Bernardo Silva. Poleg tega so galaktiki že dosegli dogovor za prestop Yana Diomandeja, ki bo postal najdražji igralec v zgodovini kluba, dobro pa naj bi se odvijala tudi pogajanja z Manchester Cityjem za prestop vezista Rodrija.
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