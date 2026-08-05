Kraljevi klub izboljšal ponudbo, bo Vinicius podaljšal pogodbo?

Vinicius Junior je s koncem junija vstopil v zadnje leto pogodbe z Real Madridom. V preteklem letu je bilo veliko govora o podaljšanju, do tega pa za zdaj še ni prišlo. Vodilni možje kluba so se sestali z brazilskim zvezdnikom in njegovimi agenti, po tokratnem izjemno uspešnem sestanku pa naj bi bili v Madridu zelo optimistični.

Madridčani na končno odločitev 26-letnika še čakajo, medtem pa je veliko zanimanja za njegov podpis pokazal lanski finalist Lige prvakov Arsenal. V primeru, da Vinicius ne doseže dogovora z Real Madridom, je London vsekakor njegova najverjetnejša destinacija, saj kraljevi klub ne bo dopustil, da naslednje poletje enega izmed najvrednejših nogometašev na svetu izgubi brez odškodnine.

Vinicius je sicer član belega baleta že osem let. V tem obdobju je trikrat postal španski prvak, dvakrat osvojil Ligo prvakov in enkrat v zrak dvignil špansko pokalno lovoriko. Na 375 tekmah je dosegel 128 golov in prispeval natanko 100 asistenc, leto 2024 pa je sklenil kot najboljši nogometaš na svetu po izboru Fife.