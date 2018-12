Kraljevi pokal: galaktiki resno vzeli dvoboj s tretjeligašem

Trener galaktikov Santiago Solarije seveda odpočil večino članov udarne enajsterice madridskega Reala, od prvokategornikov so se v prvi postavi na povratni tekmi šestnajstine finala proti tretjeligašu Melilli znašliIsco, Marco Asencio, Daniel Carvajalin tudi Keylor Navas. Prav kostariški vratar, ki je po prihodu BelgijcaThibauta Courtoisabolj ali manj obsojen na rezervno klop, je na začetku tekme kar nekajkrat dobro posredoval ob poskusih motiviranih gostov, za domače pa je bil v uvodu še najbližje zadetkuIsco, ki pa je iz bližine meril preveč po sredini. Dobre pol ure sta mreži še mirovali, nato pa je Real v zgolj desetih minutah zabil kar tri gole in na odmor odšel z neulovljivo prednostjo. Borbene tretjeligaše je načel Marco Asensio, ki je žogo povedel kar od sredine igrišča, nanizal nekaj tekmecev in neubranljivo zadel. Isti igralec se je pod gol podpisal tudi dve minuti kasneje, ko je podal Brazilec Vinicius Junior, piko na i silovitemu finišu prvega polčasa pa je postavil mladi madridski branilecJavier Sanchez de Felipe, ki se je odlično znašel pred gostujočimi vrati po podaji Marca Asensia.