Kraljevski sprejem za pokalne prvake v Murski Soboti

"Pričakovali smo takšno tekmo, trdo, obrambno z Naftine strani, ampak smo se na to tudi pripravili,"je po zmagi in svoji prvi slovenski pokalni lovoriki v vlogi trenerja dejal strateg Mure Ante Šimundža. "Vloga favorita je v prvem polčasu malce delala težave, sicer pa smo prevladovali od začetka do konca, tako da je osvojitev pokala povsem zaslužena. Ta pokal je samo nagrada za doslej in motivacija in smer za naprej. Ponosni smo na to,"je dodal trener črno-belih iz Murske Sobote.

Muraši so po prvem polčasu brez golov na osrednjem igrišču NNC Brdo, ki je gostil prekmurski derbi, povedli kmalu po začetku drugega dela tekme, ko je v 48. minuti zadel Amadej Maroša. Zmago je v 73. minuti potrdil Žan Karničnik.

Dončić: Naredili bomo vse, da pridemo v prvo ligo

"Ponosen sem na fante, v prvem polčasu smo bili disciplinirani, nevarni iz protinapadov, zavedali pa smo se, da moramo zdržati v prvih desetih, petnajstih minutah drugega polčasa. A smo dobili gol,"je povedal trener Nafte 1903 Dejan Dončić.

"Nekaj se je porušilo, toda smo se trudili postaviti nazaj, se odprli in prejeli še drugi zadetek. Fantje so dali maksimum. Poznala se je odsotnost treh igralcev, posledično nismo bili toliko nevarni. Je pa vsak finale neka izkušnja, tudi v klubu lahko vidijo, da gremo v pravo smer. Mislim, da smo se tudi slovenski javnosti dobro pokazali in bomo naredili vse, da pridemo v prvo ligo,"je še dejal Dončić.

Navijači Mure, veliko jih je pripotovalo tudi na Brdo pri Kranju, so s svojimi ljubljenci v domači Murski Soboti do poznih večernih ur proslavljali osvojeno lovoriko: