Kralji Evrope pristali v domovini

Španska nogometna reprezentanca si je v nedeljskem finalu na evropskem prvenstvu v Nemčiji priigrala 4. naslov evropskih prvakov in tako postala prva država s tolikšnimi lovorikami. Pred tem si je vrh delila z reprezentanco Nemčije. Nogometaši so po neprespani noči, ki jo je zaznamovalo predvsem veliko slavje, že pristali v domovini, kjer jih čaka novo veliko rajanje, predvsem pa neponovljivo druženje s svojimi navijači. V spodnjih videih in fotografijah si lahko pogledate, kaj so Španci pripravili svojim junakom.