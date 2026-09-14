Kramer čaka na prvenec v celjskem dresu: Ko bom zabil prvega, bo steklo

Celjski napadalec se je po skoraj desetletju igranja v tujini v začetku septembra vrnil v Celje. Otrok celjskega Šampiona je vmes igral za Aluminij, Wolfsburg, Zürich, Legio, Konyaspor in Al-Okhdood. Prišel je kot ena največjih okrepitev slovenskih prvakov, zato so velika tudi pričakovanja. Prvega zadetka za grofe za zdaj še ni dočakal.

"Mislim, da sem se vedno kar hitro privadil. Mogoče sem le v svoji prvi sezoni v Konyi potreboval kakšnih devet tekem, da sem dosegel prvi gol. Vem pa, da bo, ko bom dosegel prvega, steklo," je pred evropskim gostovanjem povedal Kramer. Pritiska, ki ga prinaša status velike okrepitve, ne skriva. "Seveda je prisoten določen pritisk, ker sem prišel kot velika okrepitev. Toda sam se želim maksimalno podrediti ekipi. Dal bom vse zanjo, da začnemo dosegati pozitivne rezultate in da pozitivno začnemo tudi ta evropski ciklus."

Neučinkovitost glavna težava Celjanov

Celje v Nemčijo odhaja v precej drugačnem razpoloženju kot še pred nekaj tedni. Slovenski prvaki so v domačem prvenstvu izgubili tri od zadnjih štirih tekem. Kramer meni, da rezultati ne kažejo celotne slike. "Po teh porazih slika mogoče res ni najbolj pozitivna, toda fantje so že pokazali, da lahko igramo velike tekme in da lahko igramo proti velikim klubom. Ta tekma je lahko nekaj pozitivnega, da pozabimo na preteklost in se osredotočimo samo na sredo," je povedal. Največ rezerv vidi predvsem pred nasprotnikovimi vrati. "V zadnji tretjini moramo biti nekoliko bolj odločni. V akcije moramo iti stoodstotno, z mislijo samo na to, da dosežemo zadetek. Ko bomo prebili ta led, mislim, da nam bo steklo." Celjan opozarja tudi na nepotrebne napake pri gradnji igre. "V določenih trenutkih moramo igrati bolj mirno. Če imamo žogo, ne smemo delati nepotrebnih napak. Včasih je treba odigrati preprosto."

Leverkusen velik favorit

Prvi nasprotnik Celjanov v ligaškem delu bo eden največjih evropskih klubov, ki jih je celjski kolektiv srečal v zadnjih letih. Tržna vrednost Bayerjeve zasedbe je ocenjena na skoraj 481 milijonov evrov, celjska pa na dobrih 15 milijonov. Nemci bodo zato izraziti favoriti. Kramer nemško okolje zelo dobro pozna. V začetku svoje kariere v tujini je dve sezoni igral za drugo ekipo Wolfsburga in na 52 tekmah dosegel kar 30 zadetkov. "Vsi vemo, kako kakovosten je Leverkusen. Imajo individualno izjemne igralce, ki lahko v vsaki sekundi odločijo tekmo. Stadion bo verjetno poln, toda to je za nas samo dodaten bonus. Fantje trdo garajo prav za takšne tekme. Treba je uživati in dati maksimum, potem pa bomo videli, kaj bo prinesel rezultat." Izkušnje polnih stadionov je nabiral tudi na Poljskem in v Turčiji. "Meni je celo lažje igrati pred polnimi tribunami in pod večjim pritiskom. Adrenalin ti da nekaj dodatnega in si še bolj osredotočen. Na koncu koncev igramo in živimo za takšne tekme."

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Celjane še naprej čaka zgoščen urnik. "Mislim, da je to dobro. Tako lahko hitro pozabimo prejšnjo tekmo in se vsake tri dni osredotočimo na novo. Vsaka tekma ima svojo zgodbo," meni Kramer. O številu točk, s katerim bi bil ob koncu ligaškega dela Lige Evropa zadovoljen, ne želi ugibati. "Moramo iti izključno s tekme v tekmo. Seveda si želimo zmagati čim večkrat, toda vsaka tekma je težka. Najprej je pred nami Leverkusen, potem se bomo osredotočili na naslednjo." Prvi evropski večer sezone bo tako za Celjane priložnost za odgovor po slabšem domačem nizu. Za Kramerja pa morda tudi večer, ko bo padel njegov prvi zadetek v dresu grofov.