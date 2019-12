Kramer v Mönchengladbachu do leta 2023

"Christoph Kramerse je v zadnjih letih izoblikoval v enega najboljših igralcev v našem moštvu in nanj resno računamo tudi v naslednjem obdobju. Je izjemno pomemben mož v naši ekipi," je po predčasnem podaljšanju pogodbe z 28-letnim obrambnim zveznim igralcem med drugim dejal športni direktor kluba Max Eberl. Poleg Kramerja so pogodbe z Borussio podaljšali še Švicar Yann Sommer, Slovak Laszlo Benes in Nemec Florian Neuhaus.

Borussia iz Mönchengladbacha je trenutno vodilna v Bundesligi. Na trinajstih tekmah je dosegla devet zmag, enkrat igrala neodločeno in trikrat izgubila. Pred drugouvrščenim Leipzigom ima točko, pred tretjeuvrščenim Schalkejem tri, pred četrtouvrščenim Bayernom pa štiri točke prednosti.