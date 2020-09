Krajnc po devetih letih zapušča Italijo

Luka Krajnc je v Italiji nazadnje član Frosinoneja, s katerim se je pred tedni boril za vrnitev med prvoligaše. Frosinoneju v finalu dodatnih kvalifikacijah moral priznati premoč Spezie. V sezoni 2020/21 bo igral v drugi nemški ligi. "Zelo se veselim, da bom uresničil svoje želje in zaigral v Nemčiji. Na igrišču vedno storim vse, kar lahko, da zmaga moja ekipa, to bom delal tudi v dresu Fortune. Moj cilj je, da odigram karseda največ tekem in pristavim delež k uspešni sezoni," je za uradno spletno stran dejal ob predstavitvi.

Občasni reprezentant Slovenije je v Italiji branil barve Genoe, Cesene, Cagliarija in Sampdorie, v Serie A je zbral 34 nastopov, v Serie B pa 104.