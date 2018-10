Krčani ustavili Muro in se ji na lestvici približali na štiri točke zaostanka

Nogometaši Krškega so po osmih tekmah brez zmage vendarle razveselili svoje navijače in drugič v sezoni vknjižili poln izkupiček. In to proti ekipi, proti kateri so zabeležili tudi prvo zmago, to se je zgodilo 19. avgusta v Murski Soboti, ko so zmagali z 1:0. Če so Krčani po prejšnjih tekmah tarnali, da njihove dobre predstave niso rezultatsko poplačane, lahko zdaj priznajo, da se jim je proti Prekmurcem to vrnilo.

Gosti so bili namreč 70. minut bolj ali manj dolgočasne predstave boljši tekmec, bili konkretnejši, nevarnejši, a neučinkoviti, za kar so bili v zadnjem delu kaznovani. Najprej so nesrečno dosegli avtogol, nato pa je Marco Da Silvamojstrsko izvedel še prosti strel, kar je pomenilo, da so točke ostale doma. Z njimi so se Krčani znebili zadnjega mesta na prvenstveni razpredelnici. Obe ekipi sta tekmo začeli previdno, a Mura je na razmočenem igrišču vsaj poskušala s streli od daleč, toda ti so bili preslabi, da bi presenetili domačega vratarja Marka Zalokarja, ki je imel v prvem polčasu kar precej sreče.

Šušnjara s pomočjo Zalokarja v prečko

Prvo pravo priložnost na tekmi so gledalci videli šele v 26. minuti, ko se je po kotu pred vratarjem neoviran znašel hrvaški branilec Špiro Peričić, a je z glavo žogo poslal mimo leve vratnice, s tem pa napovedal, da bo tokrat tragičen junak soboškega moštva. Že v naslednjem napadu je odlično prodrl Nino Kouter, toda streljal čez gol, najbližje zadetku pa so bili gosti v 34. minuti, ko je po kirurško natančni podaji Luke Bobičancas pomočjo Zalokarja prečko zadel Luka Šušnjara.

Tudi v drugem delu so prvi zagrozili muraši, spet se je po podaji Bobičanca s prostega strela v ugodnem položaju znašel Peričić, tokrat mu je z obrambo z nogama veselje preprečil Zalokar. Peričić je bil osrednja figura tudi v 70. minuti, ko je po kotu, ki ga je z lepim strelom od daleč priboril David Kovačič, gostujoča obramba reagirala nespretno, Hrvat je poskušal žogo odbiti, a je to storil nespretno, tako da je končala v mreži njegove ekipe. Krško je tako povedlo, pa čeprav si pred tem ni priigralo niti ene prave priložnosti.

Tekma v Domžalah odpadla

A to še ni bilo vse. Kmalu zatem so gostitelji dosegli še drugi gol, Marco Da Silva je še enkrat več pokazal, da je mojster izvajanja prostih strelov, z močnim in natančnim udarcem prek živega zidu je premagal Matka Obradovića. Gol je Prekmurce povsem zmedel, v nadaljevanju niso več storili nič pametnega, domači so bili do konca tekme nevarnejši, toda izid se ni več spremenil.

Zaradi močnih padavin in velike količine vode na zelenici so nedeljsko tekmo 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Domžalami in Gorico prestavili. Tako so na spletni strani sporočili iz NK Domžale. Naknadni termin bo znan v kratkem, predvidoma pa bo dvoboj v sredo, 7. novembra.

Izidi 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Krško ‒ Mura 2:0 (0:0)

Peričić 71./ag., Da Silva 77.

Maribor ‒ Olimpija Ljubljana 1:2 (1:0)

Hotić 40.; Vombergar 52., Tomić 63.

RK: Hotić 79./Maribor

Triglav ‒ Celje 1:2 (0:2)

Majcen 53./11-m; Požeg Vancaš 20./11-m, Ibišević 44.

Prestavljeno:

Domžale ‒ Gorica