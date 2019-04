Domač poraz z Domžalčani: Krčani še korak bližje drugi ligi

Posavci, zadnjeuvrščena ekipa slovenske lige, se niso ustrašili Domžalčanov in bili v prve pol ure tekme najmanj enakovreden nasprotnik. Potem pa so v dobrih dveh minutah prejeli dva gola in rumeno-modri so že do odmora bolj ali manj odločili srečanje v Krškem. Po izjemni podaji s kota Senijada Ibričića je najprej v polno z glavo zadel občasni slovenski reprezentant Amedej Vetrih, isti igralec pa je kmalu za tem prispeval še asistenco, ko je Shamar Nicholson najprej lepo sprejel žogo, nato pa iz prve meril neubranljivo in gostje so naenkrat povedli z 2:0. Za Nicholsona je bil to deseti gol sezone. Krčani so do konca prvega polčasa na vse pretege skušali doseči vsaj zadetek priključka, ki bi jim v nadaljevanju dajal boljše možnosti, a je ostalo pri lepi prednosti nekdanjih dvakratnih slovenskih prvakov. Rumeno-modri, ki so dobili zadnjih šest medsebojnih obračunov, so v prvem polčasu trikrat streljali v okvir posavskih vrat in kar dvakrat zadeli v polno. Krčani so v drugem delu poskušali nemogoče.