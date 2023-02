Krdžalić navdušil Riero, ki je stopil v bran Vidovšku

Vodilna Olimpija je z odliko prestala uvodni izziv v spomladanskem delu sezone. Čeprav s predstavo ni navdušila, je proti čvrstemu in vselej neugodnemu Bravu vknjižila nove tri točke. Z atraktivnim zadetkom se je izkazal debitant Anes Krdžalić, v slabši luči pa si bo zmago zapomnil Matevž Vidovšek, ki je zakuhal enajstmetrovko gostov. Predstavi obeh (in še marsikaj drugega) je po tekmi komentiral Albert Riera.

icon-expand Mario Kvesić je z bele točke zadel za 1:0, na 2:0 je devet minut kasneje povišal debitant Anes Krdžalić. FOTO: Damjan Žibert

"Bolj kot s predstavo sem zadovoljen s tremi točkami," je za uvod nekajminutnega druženja z mediji priznal Albert Riera. Njegovi zmaji v znova skromno obiskanih Stožicah resda niso navdušili, a ko po večmesečnem tekmovalnem premoru premagaš ekipo, ki te je v prvem delu sezone razbila s 6:1, je verjetno res smotrneje iskati pozitivne stvari. In španski strokovnjak jih je našel kar nekaj. 18-letni debitant v dresu zmajev Anes Krdžalić je na sredini igrišča odigral sijajno srečanje, za piko na i se je v 59. minuti s prekrasnim volejem podpisal pod drugi gol Olimpije. "Dal nam bo ogromno predvsem iz fizičnega vidika. Včasih ga je potrebno umiriti, ker je še mlad in si vedno želi žogo. Pravim mu, naj ostane miren, saj bo žoga prišla do njega, če bo na pravem položaju. Z njim sem zelo zadovoljen, v takšni formi, kot je trenutno, nam lahko ogromno pomaga," je vezista iz Doboja pohvalil Riera.

Krdžalić je že takoj moral stopiti v velike čevlje, saj je bil na sredini igrišča zaradi bolezni odsoten motor moštva Timi Max Elšnik. Morda se je tudi zaradi odsotnosti kapetana Olimpije tako mučila z Bravom. Vprašanje, ali bi bilo z Elšnikom lažje, je Riera izkoristil za pohvale drugih: "Ne bi rad govoril o tistih, ki jih ni bilo na igrišču. Z vsemi, ki so igrali, sem res zadovoljen. Bi bilo drugače? Tega ne bomo nikoli izvedeli. Zadovoljen sem z odnosom, ki so ga pokazali. Na trenutke smo bili preveč direktni in premalo potrpežljivi. Ampak to ne zgolj zaradi nas, ampak tudi zaradi igre Brava. Moram jim čestitati za prikazano."

icon-expand Za Olimpijo je bilo uspešno tudi Celje, ki je z 2:1 ugnalo Muro. Prednost zmajev po 21 krogih tako ostaja zajetnih 14 točk. FOTO: Damjan Žibert

'Plačani smo, da zmagujemo in osvajamo lovorike' Potem ko sta Mario Kvesić z bele točke in Krdžalić na začetku drugega dela v razmaku devetih minut poskrbela za prednost 2:0, so se Šiškarji zdeli v izgubljenem položaju. V igro jih je vrnilo poigravanje Matevža Vidovška pred lastnimi vrati, ko je storil prekršek nad Davidom Flakusom Bosiljem za enajstmetrovko, ki jo je za znižanje izkoristil Martin Kramarič. Riera je po tekmi odločno stopil v bran svojemu prvemu čuvaju mreže. Kot je zatrdil, bo še naprej podpiral igranje z vratarjem. Napaka pa po mnenju Riere sploh ni bila Vidovškova. "To je naš način, s katerim igramo. Pomemben detajl je, da napake ni storil on, ampak Marcel Ratnik, ki mu je podal na šest, sedem metrov. To je premajhna razdalja za igranje z vratarjem. Želimo si igrati z distanco. Podaje na tako majhnem prostoru so preveč tvegane. Ratnik je razumel, da je naredil napako. Ampak prav je, da delajo napake, saj se iz njih največ naučijo" je pojasnil Španec. Prihodnji vikend bodo vse oči uprte v Ljudski vrt Pozitiven začetek spomladanskega dela je bil za zmaje še toliko bolj pomemben, ker jih že prihodnjo nedeljo čaka večni derbi z Mariborom. Tudi Riera že pogleduje proti Ljudskemu vrtu: "Seveda je pomembno, kako igramo, a plačujejo nas, da zmagujemo in osvajamo lovorike. Tu mora biti ravnovesje. Včasih je treba gledati na pozitivno plat medalje. Zmagali smo, a vsi vemo, da bi lahko igrali bolje. Že proti Mariboru bo odlična priložnost, da pokažemo še več."

icon-link Statistika tekme Olimpija - Bravo FOTO: Sofascore.com

Razočarani Grabić: Zgodil se nam je jesenski deja-vu Povsem drugače je tekmo videl gostujoči trener Dejan Grabić: "Seveda nisem zadovoljen. Ponavlja se nam zgodba iz jesenskega dela. Slabo smo vstopili v tekmo. Nismo bili dovolj agresivni, nismo počeli, kar smo bili dogovorjeni. Olimpija je prevzela kontrolo, čeprav takrat ni bila nevarna. Potem smo prišli v naš ritem. Spravili smo jih v težave, bili smo nevarni po odvzeti žogi. Imeli smo ogromno situacij, ki pa jih na žalost ne uspemo zaključiti. Če pogledamo, iz kakšnih priložnosti prejemamo zadetke, potem smo imeli danes 30 priložnosti." Šiškarji lahko obžalujejo predvsem zapravljene priložnosti pri začetnem izidu. Flakus Bosilj je v situaciji iz oči v oči z Vidovškom zgrešil okvir vrat. Kmalu zatem je iz ugodnega položaja zgrešil še Nemanja Jakšić, čigar strel je domača obramba odbila v kot. Je pa Grabić kljub porazu poudaril, da je zadovoljen z odnosom svojih varovancev. Sploh po zaostanku z 0:2, ko se jim je po darilu Vidovška uspelo vrniti v srečanje. "Igralci so spet pokazali karakter, tudi po prejetem zadetku niso sklonili glav, ampak so bili še bolj agresivni, napadali so visoko. Zgodilo se nam je že videno, deja-vu. Nimamo kaj, poskušali bomo popraviti napake," je dodal 42-letni strokovnjak, ki z Bravom trenutno zaseda sedmo mesto v desetčlanski konkurenci. Nogometaši iz Šiške imajo 22 točk, Olimpija je na vrhu z 51.