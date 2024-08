Krik, ki je osupnil vse: Camavinga ostal brez nastopa v superpokalu

Nogometaši madridskega Reala optimistično vstopajo v novo klubsko sezono. Okrepljeni z enim od najboljših krilnih napadalcev zadnjih let na svetu Kylianom Mpabbejem in ob dejstvu, da so uspeli zadržati zvezdniško okostje iz minulih sezon, beli balet mnogi upravičeno uvrščajo v najožji krog favoritov za osvojitev vseh tekmovanj, v katerih bodo nastopali. A pred nocojšnjim superpokalnim obračunom z Atalanto v Varšavi (prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej) stratega Reala Carla Ancelottija močno skrbi poškodba kolena Eduarda Camavinge.