Kriki groze in obupa ob pogledu na zlomljeno nogo po slavju ob golu

Na obračunu v Novih Banovcih so lokalni ljubitelji nogometa videli številne gole in veliko slavje domačinov v samem zaključku tekme. Domači FK Omladinac je dvakrat povedel, najprej v 21. minuti prek Aleksandra Ljubojevića, po izenačenju gostov prek Nikole Živkovića v 38. minuti pa je sledil nov gol za vodstvo domačih v 54. minuti prek Nikole Žakle. V 72. minuti je še en Nikola, Nikola Savić, znova izenačil za goste.

V zadnjih sekundah tekme je Nikola Žakla po kotu postavil končni izid 3:2 in sledilo je veliko slavje domačih nogometašev. Metali so se po tleh, med slavljenci pa je bil tudi nesrečni Stefan Stanojević. Njegov poskus "drsanja" na zelenici po zadnjici se je žal zaključil z navidez grozno poškodbo. Njegov nogometni čevelj se je zataknil v podlago, gleženj pa žal upora ni zdržal in je podlegel pritisku.