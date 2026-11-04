Kriki groze in obupa ob pogledu na zlomljeno nogo po slavju ob golu

Na obračunu v Novih Banovcih so lokalni ljubitelji nogometa videli številne gole in veliko slavje domačinov v samem zaključku tekme. Domači FK Omladinac je dvakrat povedel, najprej v 21. minuti prek Aleksandra Ljubojevića, po izenačenju gostov prek Nikole Živkovića v 38. minuti pa je sledil nov gol za vodstvo domačih v 54. minuti prek Nikole Žakle. V 72. minuti je še en Nikola, Nikola Savić, znova izenačil za goste.
V zadnjih sekundah tekme je Nikola Žakla po kotu postavil končni izid 3:2 in sledilo je veliko slavje domačih nogometašev. Metali so se po tleh, med slavljenci pa je bil tudi nesrečni Stefan Stanojević. Njegov poskus "drsanja" na zelenici po zadnjici se je žal zaključil z navidez grozno poškodbo. Njegov nogometni čevelj se je zataknil v podlago, gleženj pa žal upora ni zdržal in je podlegel pritisku.
Stefan je hitro začutil bolečino, enemu od soigralcev preprečil, da mu skoči na nogo, zagledal stanje svoje noge in se prijel za glavo. Eden od njegovih soigralcev je k njegovi nogi pristopil sprva iz navidezne radovednosti, ko pa je ugotovil, da je smer konice nogometnega čevlja popolnoma nenaravna, se je tudi on prijel za glavo. Sledile so sekunde, v katerih so Stanojevićevi soigralci, eden za drugim, ugotavljali, kaj se je zgodilo, in obupovali skupaj z njim.
Dogodki, ki so sledili, so izdali raven nogometa, v katerem je bila odigrana tekma. Pritekli so člani zdravniške službe, hitro pa se je pojavilo vozilo, ki je pozneje odpeljalo poškodovanca. Ni šlo za reševalno vozilo, ampak osebno vozilo, ki je Stanojevića odpeljalo v bližnjo bolnišnico.
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