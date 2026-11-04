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Nogomet

Kriki groze in obupa ob pogledu na zlomljeno nogo po slavju ob golu

Novi Banovci, 04. 11. 2026 11.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Posnetek zaslona

Avtorji besedil na tej spletni strani moramo priznati, da o Vojvođanski ligi - jug še nikoli nismo napisali članka. V poplavi informacij in dogodkov s celotnega sveta športa je poročanje o srbskem četrtoligaškem nogometu za nas predstavljalo korak predaleč. A danes – žal – moramo poročati o neljubem dogodku, ki je sledil velikemu veselju na obračunu FK Omladinac in FK Donji Srem.

Na obračunu v Novih Banovcih so lokalni ljubitelji nogometa videli številne gole in veliko slavje domačinov v samem zaključku tekme. Domači FK Omladinac je dvakrat povedel, najprej v 21. minuti prek Aleksandra Ljubojevića, po izenačenju gostov prek Nikole Živkovića v 38. minuti pa je sledil nov gol za vodstvo domačih v 54. minuti prek Nikole Žakle. V 72. minuti je še en Nikola, Nikola Savić, znova izenačil za goste.

V zadnjih sekundah tekme je Nikola Žakla po kotu postavil končni izid 3:2 in sledilo je veliko slavje domačih nogometašev. Metali so se po tleh, med slavljenci pa je bil tudi nesrečni Stefan Stanojević. Njegov poskus "drsanja" na zelenici po zadnjici se je žal zaključil z navidez grozno poškodbo. Njegov nogometni čevelj se je zataknil v podlago, gleženj pa žal upora ni zdržal in je podlegel pritisku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stefan je hitro začutil bolečino, enemu od soigralcev preprečil, da mu skoči na nogo, zagledal stanje svoje noge in se prijel za glavo. Eden od njegovih soigralcev je k njegovi nogi pristopil sprva iz navidezne radovednosti, ko pa je ugotovil, da je smer konice nogometnega čevlja popolnoma nenaravna, se je tudi on prijel za glavo. Sledile so sekunde, v katerih so Stanojevićevi soigralci, eden za drugim, ugotavljali, kaj se je zgodilo, in obupovali skupaj z njim.

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Dogodki, ki so sledili, so izdali raven nogometa, v katerem je bila odigrana tekma. Pritekli so člani zdravniške službe, hitro pa se je pojavilo vozilo, ki je pozneje odpeljalo poškodovanca. Ni šlo za reševalno vozilo, ampak osebno vozilo, ki je Stanojevića odpeljalo v bližnjo bolnišnico.

Razlagalnik

Vojvođanska liga je regionalna nogometna liga v Srbiji, ki predstavlja nižji raven tekmovanja v srbskem nogometnem sistemu. Sestavljena je iz več skupin, med njimi tudi sever, jug, vzhod in zahod, ter služi kot pomembno tekmovanje za razvoj lokalnih klubov in igralcev.

Novi Banovci so naselje v občini Stara Pazova v avtonomni pokrajini Vojvodini v Srbiji. Ležijo na desnem bregu reke Donave, v neposredni bližini Beograda, in imajo dolgo zgodovino ter močno povezanost z lokalnim športnim dogajanjem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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FK Omladinac FK Donji Srem Vojvođanska liga - jug

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