Kriminalci v poskusu ropa streljali na tri nogometaše Marseilla

Francoski velikan Marseille je v zadnjem krogu francoskega prvenstva gostoval pri Le Havru, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner, in po zaslugi zadetkov Pierra-Emericka Aubameyanga in Michaela Murilla slavil z 1:2 in sezono sklenil na osmem mestu med francosko elito.

Nogometaši Marseilla so se iz drugega konca Francije v jutranjih urah vrnili domov, Jean Onana, Faris Moumbagna in Bamo Meite pa so se od trening centra skupaj odpravili proti domu. Njihovo pot so prekinili kriminalci, ki so nameravali nogometašem ukrasti avtomobile, a so bili pri tem neuspešni. Nogometaši so z avtomobili uspeli zbežati in lahko so precej srečni, da nobeden izmed nabojev ni zadel koga izmed njih. Dve strelni luknji sta nastali v voznikovih vratih enega izmed vozil, drugi avtomobil pa so zadeli v prtljažnik.

Tožilstvo v Marseillu je hitro po neljubem dogodku odredilo preiskavo, francoska policija pa še vedno išče kriminalce, ki so iz kraja zločina uspeli pobegniti pred njihovim prihodom.