Kritični Klopp o SP v Katarju: 'Kako se lahko to sploh zgodi?'

Jürgen Klopp je malo več kot dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju v dolgem monologu kritiziral odločitev, da je omenjena država gostiteljica tega tekmovanja. Po njegovem mnenju veliko krivde prevzemajo novinarji, igralce pa želi zaščititi: "Mi ga moramo organizirati, oni pa morajo igrati in dati vse od sebe."

Svetovno prvenstvo je vse bližje, kritike novinarjev in organizacij za človekove pravice pa vse več. Številne igralce in trenerje te dni otoški novinarji sprašujejo za njihovo mnenje o stanju človekovih pravic v državi gostiteljici. Na novinarski konferenci pred nedeljsko prvenstveno tekmo proti Tottenhamu je eden od zbranih novinarjev vprašal, ali bo to svetovno prvenstvo v njegovih očeh drugačno. "Vseeno bom gledal tekme, ampak je drugače. Ni vse narobe, tam so čudoviti ljudje. Gledal sem dokumentarni film o celotni situaciji. O razglasitvi odločitve, da bosta domačina svetovnih prvenstev (2018 in 2022) Rusija in Katar. Vsi vemo kaj se je zgodilo in kako se še vedno lahko to dogaja. Pomisliš kako se lahko to sploh zgodi. To je bilo pred 12 leti," je svoje mnenje o prvenstvu sprva nejasno podal Jürgen Klopp.

icon-expand Jürgen Klopp FOTO: AP

A nemški trener se tu ni ustavil: "Nima veze s Katarjem, saj vem, da bo svetovno prvenstvo tam, ampak vse kar je vodilo do te odločitve je bilo jasno. Pozneje pa smo šele začeli govoriti o človekovih pravicah v smislu, da morajo ljudje tam delati v okoliščinah, ki so milo rečeno 'zapletene'. Kako je mogoče, da je takrat bila zgolj zgodba o dodelitvi svetovnega prvenstva, čeprav je že takrat bilo jasno kaj se bo zgodilo. Zdaj pa govorimo, da je težko zgraditi stadion med poletjem v Katarju, ko je zunaj 50 stopinj. To ni dobro za ljudi, nemogoče je delati v takih pogojih. Veliko priložnosti je bilo v naslednjih treh, štirih, da bi izpostavili nepravilnosti v procesu. Veliko ljudi je vzelo veliko denarja zaradi tega. V Katarju takrat ni bilo primernih stadionov in so morali zgraditi nove. Tudi o tem ni nihče razmišljal takrat. Nekdo jih mora zgraditi, ker se ne pojavijo magično, ne moreš preprosto poklicati Aladina ... To te razjezi, kako te ne bi?"

Nemec se je predvsem obregnil ob dejstvo, da novinarji v zadnjem času nogometaše vse bolj pogosto sprašujejo o njihovem mnenju o gostiteljih prvenstva. "Jaz na to gledam s nogometnega vidika in ni mi všeč, da so zdaj igralci v položaju kjer oni morajo o tem nekaj povedati. Vsi novinarji, vi bi morali poslati sporočilo. Niste napisali najbolj kritičnih člankov o tem. Ne zato, ker gre za Katar, ampak zaradi okoliščin. Vi ste krivi. Zdaj pa govorimo o tem, da morajo igralci nositi trakove, če pa tega ne naredijo so na eni ali drugi strani. Ne, ne, to je nogometni turnir. Mi ga moramo organizirati, oni pa morajo igrati in dati vse od sebe. Zdaj v intervjujih vidim, da igralce vedno sprašujejo kako je tam. To ni dobro zanje. Turnir je, vsi smo to dovolili, tam je in to je dobro, ker je odločitev bila sprejeta pred 12 leti in zdaj tega ne moremo spremeniti," je dejal Klopp.

Nato je nadaljeval z dolgim monologom: "Zdaj jim pa pustite, da igrajo tekme, trenerjem in igralcem. Ne postavljajte Garetha Southgata ves čas v položaj kjer mora on odgovarjati na vprašanja o vsem. On ni politik, ampak angleški selektor. Če želite vi (novinarji op. a.) kaj pisati o tem, potem to vi napišite, ne sprašujte mene ali Southgata."