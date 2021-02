Kritike na račun Liverpoola kar dežujejo: 'To je le senca ekipe'

Evertonov trener Carlo Ancelotti, ki sicer nikoli ni skrival naklonjenosti do Liverpoola, je zmago nad večnimi rivali posvetil navijačem Evertona, ki so na podvig na Anfieldu čakali več kot 20 let. "Res smo srečni, res smo zadovoljni. Po dolgem času je Evertonu uspelo zmagati na Anfieldu, to je lepo darilo našim navijačem," je dejal Ancelotti. "Predstava je bila dobra, bili smo osredotočeni, trdo delali in potem, ko smo dobili priložnosti, smo bili hladnokrvni. Imamo tri točke, derbi je posebna tekma, kot sem rekel že prej, a tudi doma moramo 'ujeti' tri točke. Doma nismo dovolj dobri," je varovance še posvaril izkušeni italijanski strateg.

Everton je na zmago pri sosedih čakal od leta 1999 in z zadetkoma Richarlisonater Gylfija Sigurdssonaše poglobil rezultatsko krizo branilcev naslova. Anfield, ki v nogometni folklori velja za težko osvojljivo trdnjavo, je "padel" še četrtič zapored, kar se Liverpoolu ni pripetilo že 98 let. A trener Jürgen Klopp.

"Težko je (sprejeti poraz, op. a.), toda hitro smo prejeli gol, ki je bil povsem nepotreben in lahko bi se bolje branili," je za BBC Sportdejal Klopp. "Morali smo se vračati po zaostanku in dobro nam je uspevalo v smislu kreativnosti, ustvarili smo si nekaj (priložnosti, op. a.) v prvem polčasu, še več pa v drugem, a situacij nismo zaključili. Naredili smo eno napako v prvem polčasu in to so izkoristili."

Klopp je še dodal, da je v igri svojega moštva videl tudi nekaj pozitivnega, a da bo to "rešilna bilka", ki jo bo uporabil dan po tekmi. Kot da udarec na derbiju ne bi bil dovolj, je nemški trener zaradi poškodbe ostal tudi brez kapetana Jordana Hendersona.

'Vztrajali bomo'

"Danes ne bi rad govoril o dobrih rečeh, saj smo tekmo izgubili in to čutimo globoko v nas. To bom moral uporabiti jutri, to pa bo naša rešilna bilka, da bomo šli naprej. Moramo se izboljšati pri zaključevanju reči, nato pa bomo tudi zmagovali na nogometnih tekmah. To so odločilne nianse, a da dosežeš gol, si moraš pripraviti situacijo in jo zaključiti. Ni druge alternative, kot da nadaljujemo. Prejmeš gol, ki ni 'kul', izgubiš Jordana Hendersona, kar sploh ni 'kul', imam pa občutek, da so se fantje s tem kar dobro spoprijeli. Bi se lahko še bolje? Morda. Še naprej bomo vztrajali,"je dodal Klopp.

Neusmiljeni so bili nekdanji člani Liverpoola v studiu televizije Sky Sports. Graeme Sounessin Jamie Carraghersta se z vsemi topovi lotila Kloppa in (predvsem) njegovih varovancev, ki so pred dvobojem z Evertonom na domači zelenici izgubili še z Burnleyjem, Brighton & Hove Albionom in vodilnim Manchester Cityjem.

Souness: Globoko sem razočaran

"So le senca ekipe. Ko pomisliš na to, kar je bil Liverpool skozi leta: ekipa, proti kateri nihče noče igrati, ekipa, ki je imela vedno niti igre v svojih nogah, super agresivna ... Res je moralo biti grozno igrati proti njim," je dejal Souness."Zdaj si proti njim želijo igrati vsi. Zlahka lahko opraviš z njimi in to me boli. Kot navijač Liverpoola sem globoko razočaran nad mojo ekipo. Ni bilo videti, da imajo kaj energije ali kaj borbe ali kaj prave agresije. Ekipa, ki je bila boljša, je prišla do točk. Mislim, da nocoj noben igralec Liverpoola ne more s tistega igrišča z mislijo: 'Nocoj sem odigral dobro tekmo.'"

Liverpool ima na šestem mestu 16 točk zaostanka za vodilnim Man. Cityjem in se bo moral povsem osredotočiti na boj za uvrstitev v naslednjo sezono Lige prvakov, seveda če rdečim ne uspe drugič v dveh letih osvojiti cenjene lovorike. Na prvi tekmi osmine finala so bili v gosteh boljši od RB Leipziga (2:0).

"Ne želiš se smiliti samemu sebi in ne želiš prevzeti vloge žrtve," je dejal vezist Georginio Wijnaldum. "Želiš se le spopasti s situacijo in poskušaš zagotoviti, da se vse skupaj bolje razplete, da se dobro razplete, četudi veš, da imaš veliko poškodb. Mislim, da moramo na situacijo gledati tako, da nismo žrtve, temveč da le poskušamo obrniti stvari na bolje. Imamo veliko tekem, ko lahko to storimo. Če bomo na to gledali kot žrtve, bo le še slabše,"je še dodal nizozemski reprezentant.