Kritike na račun Lopeteguija: Zidane je za 6 porazov potreboval 78 tekem

"Nisem jaz tisti, ki sprejema odločitve, ali bom ostal ali odšel. Razložil sem še, zakaj verjamem v to ekipo. Ostalo ni moja odgovornost," je pojasnil baskovski strateg in dal jasno vedeti, da o kakršnem koli kljub vse slabšim izidom ne razmišlja.

Basku se je iztekel čas, so prepričani španski mediji, in najverjetneje bo v ponedeljek že nekdanji trener Reala, potem ko je ta padel šele na deveto mesto ligaške lestvice. Real je nazadnje prejel pet ali več zadetkov na eni tekmi novembra 2010 (prav tako proti Barceloni).

Neverjetno je, kako slabe rezultate je v zadnjem času beležil madridski Real. Da slabi rezultati niso le naključje, temveč posledica slabe in neorganizirane igre, pa se je pokazalo tudi na nedeljskem el Clasicu, ki ga je Real na Camp Nouu izgubil kar z 1:5. To je verjetno zadnji žebelj v krsto Lopeteguija na klopi galaktikov, čeprav sam verjame drugače.

Tako slabih številk Real ne beleži že dolgo časa: gol razlika prejetih in danih zadetkov znaša 0, po 10 krogih pa imajo galaktiki le 14 od možnih 30 točk. Za nameček so na zadnjih petih tekmah vknjižili vsega točko (1 remi, 4 porazi).

Med kandidati za novega trenerja, ki ga bo izbral predsednik Reala Florentino Perez, se omenjajo Michel Laudrup, nekdanja igralca Reala Santiago Solari in Guti, omenjata pa se tudi Antonio Conte in celo nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger. Kot poroča španska Marca, pa naj bi upravni odbor Reala na mizi trenutno imel izbiro med dvema imenoma: to staSantiago Solari in Antonio Conte.

Perez naj bi se nagibal k Solariju, ki trenutno vodi Real Madrid Castillo in naj bi imel enako vlogo, kot jo je imel Zinedine Zidane. Na drugi strani pa so želje članov kluba, da bi Real po globoki krizi in slabem pristopu, prevzel nekdo s trdo roko, disciplino in znano zgodovino.