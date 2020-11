Kritike se stopnjujejo: 'Ko je treba vzeti denar, so prvi pri koritu'

Srbska nogometna reprezentanca je v vsega nekaj dneh utrpela dve boleči zaušnici, s katerima si je še dodatno zamajala ugled v nogometni Evropi. Dušan Tadić , Luka Jović in druščina so sredi minulega tedna po nesrečnem porazu proti Škotski, ki jih je stal uvrstitve na prihodnje evropsko prvenstvo, postali tarča posmeha med rojaki, nato pa so v začetku tega tedna v okviru Uefine Lige narodov doživeli še en hladen tuš v obračunu z udeleženko Eura Madžarsko. Čeprav varovanci selektorja Ljubiše Tumbakovića tekme z našimi vzhodnimi sosedi niso izgubili - ta se je končala z neodločenim izidom 1:1 - so bili deležni številnih kritik na svoj račun.

Med mnogimi nezadovoljneži je tudi tamkajšnji nogometni strokovnjak, 75-letni Milan Živadinović "Bard", ki je nazadnje služboval kot iskalec talentov med ganskimi nogometaši za jugovzhodno Evropo. "Ma, dovolj je bilo pretvarjanja! Če ni rezultatov, če je igra tako slaba, potem morate - gospodje novinarji - nameniti kakšno kritiko tem nogometašem. Obnašajo se kot 'primadone', namesto da pošteno zarijejo nogometne čevlje v zelenico in spustijo glave, saj si niso zaslužili, da bi jih narod slavil," je Živadinović uvodoma dejal za srbske medije in nadaljeval:

"In kar je še huje, po tako slabi igri, kot so jo prikazali na zadnji tekmi z Madžarsko, se objemajo in poljubljajo z nasprotniki, kot da so njihovi bratje. V resnici pa gre za tekmeca, ki jim je odščipnil pomembni točki v Ligi narodov. To so največji "igralci" na svetu. Ko je treba vzeti denar, so prvi pri koritu, v nasprotnem se vedejo kot 'marionete'. V vsakem primeru so zadnji neuspehi pravi trenutek za poglobljen razmislek, kako in s kom v nove zgodbe."