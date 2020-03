Kritiki Mourinha vedno glasnejši: 'Zakaj se ne bi vrnil Pochettino?'

V pogovoru za talkSPORT nekdanji vezist Tottenhama Jamie O'Hara ni imel milosti do Joseja Mourinha, potem ko so Spursi nanizali kar štiri zaporedne poraze v vseh tekmovanjih. Poleg tega, da imajo po domačem porazu na prvi tekmi osmine finala z RB Leipzigom (0:1) težko nalogo v lovu na četrtfinalno vozovnico, so izgubili še prvenstveni tekmi s Chelseajem (2:1) in Wolverhampton Wanderersi (2:3), za piko na i pa se poslovili še od pokala FA po dramatični seriji enajstmetrovk in domačem remiju z Norwich Cityjem (1:1).

Mourinhu izgovorov sicer ne manjka, saj je zaradi poškodb za dlje časa izgubil najnevarnejša nogometaša za nasprotni gol, napadalca Harryja Kanain Son Heung-mina, vseeno pa njegova pojasnila niso prepričala vseh, sploh po tem, ko so Spursi padli vse do sedmega mesta na lestvici Premier League.

O'Hara: Sezona bi se lahko končala že naslednji teden

"Naveličan sem že izgovorov. Podpiral sem ga, ko je izgubil Kana in Sona, poskuša poiskati način, na katerega bi lahko zmagoval, a mu še ni uspelo,"je dejal O'Hara.

"A ta negativnost in miselnost, da se vsem smilimo, da imamo poškodovane, da je vsem žal za Tottenham ... Ne! Moraš priti do rezultatov, še vedno pa imaš dovolj dobro ekipo. Za Mourinha izgovorov ni več. Pripeljali so ga za osvajanje lovorik, izpad iz pokala FA pa je pokazal, v katero smer gremo. Ne verjamem, da jim bo proti Leipzigu uspel preobrat, torej bi se sezona lahko končala že naslednji teden. Plačujejo ga z velikimi količinami denarja in mora prinesti rezultate."

Brazil: Pochettino bi se lahko vrnil

Nekdanji napadalec Spursov Alan Brazil se je tudi vprašal, zakaj se na klop kluba iz severnega Londona ne bi vrnil odstavljeni Mauricio Pochettino, ki je moral po slabem začetku aktualne sezone manj kot pol leta po igranju v finalu Lige prvakov zapustiti svoje mesto.

"Če bi mi bilo to všeč? Da, zakaj pa ne? Lahko bi se vrnil, takšne stvari so se že dogajale. Brezposeln je in navijači ga imajo radi. Lahko bi se zgodilo,"je zatrdil Brazil.