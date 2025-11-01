Svetli način
Nogomet

Kriza Atalante se le še stopnjuje, Bergamaschi izgubili proti Udineseju

Neapelj, 01. 11. 2025 16.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Ž.Ž.
Nogometaši Atalante pod vodstvom novega trenerja Ivana Jurića še naprej ne najdejo prave forme. V desetem krogu italijanskega prvenstva so po petih zaporednih remijih klonili proti Udineseju. Videmčani so doma slavili z 1:0 in poglobili krizo Bergamaschov, ki so sedaj padli na deseto mesto prvenstvene lestvice.

Udinese - Atalanta
Udinese - Atalanta FOTO: Profimedia

Za nogometaše Atalante se dolgo čakanje na zmago nadaljuje. Po petih zaporednih remijih so na gostovanju pri Udineseju vknjižili prvi poraz v letošnji sezoni italijanskega prvenstva. Junak Videmčanov je bil Nicolò Zaniolo, ki je v 40. minuti dosegel edini zadetek na tekmi.

Ničla je Bergamasche potisnila še dlje od vrha lestvice, padli so na deseto mesto. 

* Izidi, 10. krog Serie A:

Udinese - Atalanta 1:0 (1:0)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese)

Napoli - Como -:-

Cremonese - Juventus -:-

ISSN 1581-3711
