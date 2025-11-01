Kriza Atalante se le še stopnjuje, Bergamaschi izgubili proti Udineseju

Za nogometaše Atalante se dolgo čakanje na zmago nadaljuje. Po petih zaporednih remijih so na gostovanju pri Udineseju vknjižili prvi poraz v letošnji sezoni italijanskega prvenstva. Junak Videmčanov je bil Nicolò Zaniolo, ki je v 40. minuti dosegel edini zadetek na tekmi.

Ničla je Bergamasche potisnila še dlje od vrha lestvice, padli so na deseto mesto.