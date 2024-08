Kriza Domžal po neverjetni napaki vratarja Mulalića dobila novo poglavje

Nato pa je bilo vse v znamenju domačih, ki so izenačili še pred polčasom. Sijajno sta zadela najprej Zsombor Kalnoki-Kis in nato še Hristijan Georgievski . 21-letni Makedonec je na začetku nadaljevanja zadel še drugič, ko je z ogromne razdalje opazil, da je vratar Ajdin Mulalić preveč iz svojih vrat. Lobani strel je uspel, čeprav se je nemogoče znebiti občutka, da bi vratar na ravni prve lige njegov poskus enostavno moral ubraniti.

Sedem tekem, šest porazov, ena točka. To je izkupiček domžalskih nogometašev pred prvo reprezentančno pavzo v tej sezoni, ki bo za rumeno družino prišla še kako prav. Domžalčani, ki so se že v prejšnji sezoni nevarno spogledovali z izpadom, so trenutno z naskokom najslabše moštvo prve lige, zaradi česar je že konec prejšnjega tedna samovoljno odstopil trener Erik Merdanović .

Domžalčani komaj čakajo reprezentančni premor

Na domžalski klopi je tokrat sedel Matej Podlogar, kmalu pa bo funkcijo prevzel Dejan Dončić. "Do 35. minute smo stali v redu, potem pa smo se postavili preveč nazaj. Drugi polčas smo začeli z napakami in jasno je bilo, v katero smer bo šla tekma," je bil po še tretjem zaporednem porazu realen Podlogar. "Napake se dogajajo. To je nogomet. Ampak če se ti v eni tekmi zgodi toliko napak, je jasno, da boš izgubil," je še dodal vršilec dolžnosti.

"Težko je karkoli povedati. Dobro smo začeli in imeli vse v svojih rokah. Potem pa smo se povlekli nazaj, prejeli gol za 1:2 in oni so dobili zalet. Preveč smo se povlekli nazaj in kmalu je bilo 3:2. Ne vem, škoda takšnega gola. Dobro, da prihaja reprezentančni premor, da se zberemo. Prišla bo nova energija, pozitivno moramo gledati naprej. Vem, da je težko, ampak samo s trdim delom bomo prišli do rezultata," je komentiral izkušeni Haris Vučkić, ki je po vrnitvi v Domžale prvič začel v prvi postavi. Odigral je 76 minut.