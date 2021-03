Kriza Liverpoola vedno večja: Salah po menjavi še bližje slovesu?

"Pet domačih tekem brez zmage, to niti slučajno ni dovolj dobro," je dejal branilec Liverpoola Andrew Robertson. "Nič ne bo pomagalo navijačem doma, to preprosto ni dovolj dobro, ker si tekme sledijo. Preveč glav se skloni, ko zaostanemo z 0:1, tega ne smemo početi. Pri nogometu gre za sprejemanje udarcev. Ne moremo se zanašati na preteklost. Lanske sezone je konec, ni je več. Niti približno nismo bili tako dobri, kot bi morala biti ekipa Liverpoola," je še dodal škotski as.

Carragher je bil v tej sezoni že večkrat zelo kritičen do Kloppa in njegovih varovancev, ki lahko po porazu s Chelseajem zdrsnejo vse do devetega mesta na lestvici, če bosta seveda Tottenham oziroma Aston Villa slavila na preloženih tekmah. Na dogodke na Anfieldu se je odzval tudi Salahov agent Ramy Abbas Issa , ki je na Twitterju objavil zapis, v katerem je bila le ena pika.

"Presenečen sem, da gre iz igre Salah, resnično sem. Tudi on ne deluje preveč srečno. Liverpool potrebuje gol, on pa je najboljši strelec Premier League," je med prenosom zapisal nekdanji branilec Liverpoola Jamie Carragher , seveda redni sodelavec vplivne televizije Sky Sports .

Vse prej kot zadovoljen je bil Mohamed Salah , ko je Jürgen Klopp v 61. minuti namesto njega v igro poslal Alex Oxlade-Chamberlaina . Egipčan je jezno odkorakal mimo nemškega trenerja in svoje nezadovoljstvo zmajujoč z glavo nato jasno pokazal tudi na klopi za rezervne nogometaše. Liverpool je na Anfieldu zabeležil že peti zaporedni poraz na domači zelenici, tokrat je bil od državnih prvakov, ki so povsem odpovedali v zgodovinski prvi sezoni v vlogi branilcev naslova Premier League, boljši Salahov nekdanji delodajalec Chelsea.

Nista se niti pogledala

Glede na to, da se je objava na spletu pojavila le nekaj minut po menjavi Salaha, so si številni njegov zapis razlagali kot znak za konec sodelovanja z Liverpoolom, o katerem se je sicer že govorilo. Real Madrid, Barcelona in Bayern, legendarni Karl-Heinz Rummenigge je Egipčana celo primerjal z Lionelom Messijem, so po poročanju spletne strani madridskega športnega dnevnika ASprvi kandidati za njegov prestop. Pogodba ga na Liverpool sicer veže do leta 2023.

"Real Madrid ali Barca? Kdo bi vedel," je dejal v nedavnem intervjuju za AS, ki zdaj poroča, da bi pri 28 letih lahko razmišljal o novem koraku v karieri, potem ko se mu je pod taktirko Kloppa malce ustavilo. Ta zgodba ima že dolgo brado, še dodajaAS, saj se od konca minulega leta Salah ni približal svojim najboljšim predstavam. Po mnenju madridskega dnevnika je po četrtkovih dogodkih jasno, da kljub pohvalam Kloppa na račun svojega varovanca pred nekaj dnevi, med njima ni vse v najlepšem redu.

"Po menjavi se nista niti pogledala," je dodal AS. Klopp je po tekmi dejal, da je bil to "ogromen udarec", peti zaporedni poraz na Anfieldu je sicer nov neslavni rekord Liverpoola, ki je izgubil šestič na zadnjih devetih tekmah. Rdeči so se seveda že zdavnaj poslovili od boja za naslov, a se jim vedno bolj izmika tudi ponovna uvrstitev v skupinski del Lige prvakov, če je seveda ne osvojijo. Po prvi tekmi osmine finala z RB Leipzigom pred povratnim dvobojem v Liverpoolu vodijo z 2:0.