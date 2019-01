Kriza madridskega Reala: 'Naša težava ni sodnik, naše težave so drugje'

Madridski Real je trenutno šele na petem mestu lestvice španske lige (30 točk), pred njimi pa recimo tudi Alaves in Sevilla, pa tudi mestni tekmec Atletico (35 točk) in Barcelona (40). Real je po dobri polovici sezone že zabeležil šest porazov, toliko, kot jih je bilo skupaj v celotni minule sezone La Lige. Do drugega mesta jih sicer loči le pet točk, vendar pa kot kaže Real po odhodih trenerja Zinedina Zidana in Cristiana Ronalda veliko bolj ranljiv, kot je bil, tudi po predčasnem slovesu Julena Lopeteguija, Santiago Solari ni našel pravega recepta.