Kriza Reala vse globlja: tokrat je galaktikom mero sredi Madrida vzel (še) Levante

Tokratna olajševalna okoliščina za poraz Reala ni le zgodnja izključitev Militaa, pač pa tudi številne težave s poškodbami, saj so manjkali poškodovani Sergio Ramos, Federico Valverde, Daniel Carvajal, Rodrygo, Nacho in Lucas Vazquez.

A kljub izključitvi bi Real proti Levanteju lahko odnesel bistveno več. Marco Asensioje namreč le štiri minute po izključitvi Ederja Militaa (9. minuta tekme) iz hitrega protinapada s spretnim zaključkom z desne strani poskrbel za vodstvo Madridčanov. Tega je beli balet uspešno zadrževal do 32. minute, ko je na 1:1 izenačil izkušeni Levantejev vezist Jose Morales. 33-letnik je s fenomenalnim strelom s polvoleja izkoristil natančno podajo Jorgeja Miramona za veliko veselje gostov. Ti so nato zavladali na zelenici, v drugem polčasu imeli imenitno priložnost za vodstvo, a je belgijski vratarThibaut Courtois v 64. minuti teme zaustavil strel z bele točke napadalcu Martiju Rogerju. Napako je Roger popravil slabih 15 minut pozneje, ko je izkoristil podajo Makedonca Enisa Bardhija in spretno matiral tokrat nemočnega Courtoisa. Levante je tako prišel do (šele) šeste zmage sezone, Real pa po 20 odigranih tekmah ostaja pri 40 točkah in 12 zmagah.

Galaktiki – tokrat jih je še drugič zapored vodil David Bettoni – so v koledarskem letu 2021 odigrali štiri tekme, njihova statistika pa je naravnost porazna: zbrali so namreč le dve zmagi, en remi in kar tri poraze. In to še kako boleče: prvi je prišel v polfinalu španskega superpokala, drugi proti tretjeligašu v kraljevem pokalu, zdaj pa se krizno obdobje pozna še v La Ligi. Za Atleticom, ki ima kar dve tekmi manj, galaktiki zaostajajo za sedem točk.

La Liga, 21. krog:

Real Madrid – Levante 1:2(1:1)

Asensio 13.; Morales 32.; Roger 78.

RK: Militao 9./Real

Roger (Levante) je v 64. minuti zapravil enajstmetrovko