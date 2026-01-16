Kriza v južnem Londonu: Crystal Palace bo ostal brez kapetana in trenerja

Crystal Palace FOTO: Profimedia

Zdi se, da težavam v južnem Londonu ni videti konca. Lani so nogometaši pod taktirko inovativnega Nemca Oliverja Glasnerja odlično ligaško sezono kronali z osvojitvijo prve trofeje v zgodovini kluba. V finalu angleškega pokala so nadigrali Manchester City z rezultatom 1:0 in tako spisali zgodovino nogometa v angleški prestolnici. Tega vročega majskega dne je prvi kos srebrnine v zrak dvignil Marc Guehi, ki je na finalnem obračunu nosil kapetanski trak. Po dolgem poletju, ko so ga otoški mediji intenzivno povezovali s prestopom v Liverpool, je Guehi na koncu vendarle ostal na Selhurst Parku. Med zimskim prestopnim rokom pa se bo 25-letnik preselil več kot 320 kilometrov severno v Manchester. Tam si bo nadel sinje modri dres meščanov, ki jim je maja odvzel naslov pokalnih prvakov. O prestopu je poročal najbolj znani nogometni "novinar" oz. agent Fabrizio Romano, kar skoraj 100-odstotno potrjuje njegovo resničnost.

Guehi je že več let na radarju velikih angleških klubov in se je proslavil že s predstavami na zadnjem evropskem prvenstvu, kjer se je nekoliko presenetljivo znašel v prvi enajsterici Garetha Southgatea. V obrambi je tvoril soliden dvojec z Johnom Stonesom, skupaj sta prejela zgolj 6 zadetkov. Zdaj bosta imela Angleža znova priložnost, da skupaj branita isti gol. Pri meščanih, ki so poleg vodilnega Arsenala še edini morebitni kandidati za končno osvojitev prvenstva, so tako opravili že drugi odmevni prestop med letošnjo zimo. Na začetku prestopnega roka so v svoje vrste pripeljali Antoina Semenyja, ki je v sinje modrem dresu dosegel že dva zadetka. Guehi se v Manchester City seli za okoli 20 milijonov evrov, kar je v današnjem podivjanem nogometnem svetu zelo sprejemljiva cena.

Marc Guehi v boju z Andražem Šporarjem. FOTO: AP

Po koncu sezone tudi brez trenerja

Na novinarski konferenci je svoj odhod napovedal tudi Glasner. 51-letnik je razkril, da se po koncu sezone poslavlja od projekta, ki je južnemu Londonu prinesel ogromno veselja. Nemec je povedal, da je odločitev sprejel že pred nekaj meseci po pogovoru s predsednikom kluba Stevom Parishem: "Med oktobrskim reprezentančnim premorom sva se pogovorila s Stevom, takrat sem mu razkril, da si ne želim podaljšati sodelovanja. Strinjala sva se, da tega nekaj časa ne razkrijeva, da zaščitiva klub. Oba si želiva le najbolje za Crystal Palace."

Oliver Glasner na tekmi proti Macclesfieldu FOTO: Profimedia

Potrdil je tudi, da je Guehi že odigral zadnjo tekmo v rdeče-modrem dresu: "Njegov prestop je že skoraj končan, tako da ga ne bo v ekipi, ki bo igrala proti Sunderlandu," je dejal Nemec. To pomeni, da je bila zadnja tekma kapetana Londončanov šokanten in klavrn poraz proti šestoligašu Macclesfieldu.

Oliver Glasner FOTO: AP

Glasner kmalu na rdeči strani Manchestra?

Nemec je sicer na nastopu pred sedmo silo potrdil, da še ni bil v kontaktu z morebitnimi snubci, ki jih na Otoku ne manjka. Glasner je bil na stavnicah eden glavnih favoritov za prevzem vodenja Manchester Uniteda, potem ko je službo izgubil Ruben Amorim. To mesto je, vsaj do konca sezone, zasedel nekdanji vezist rdečih vragov Michael Carrick, ki bo svoj (drugi) ognjeni krst doživel prav na sobotnem mestnem derbiju proti meščanom, United je namreč že vodil v letu 2021. Benjamin Šeško in druščina bodo doma gostili svoje mestne tekmece, oba kluba nujno potrebujeta nove ligaške točke.

Michael Carrick na klopi rdečih vragov leta 2021 FOTO: AP