Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Kriza v južnem Londonu: Crystal Palace bo ostal brez kapetana in trenerja

London, 16. 01. 2026 16.30 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
Marc Guehi in Oliver Glasner

Po lanski zgodovinski sezoni so navijači Crystal Palacea zagotovo pričakovali boljši konec leta 2025. Po več kot polovici odigranih ligaških tekem zasedajo skromno 13. mesto, v konferenčni ligi pa so trenutno 10. Zdi se, da se bo kriza kluba iz južnega dela Londona še poglobila, na novinarski konferenci je trener Oliver Glasner oznanil, da bo po koncu sezone zapustil klub, aktualni pokalni prvaki pa so izgubili tudi kapetana Marca Guehija, ki se seli v Manchester City.

Crystal Palace
Crystal Palace
FOTO: Profimedia

Zdi se, da težavam v južnem Londonu ni videti konca. Lani so nogometaši pod taktirko inovativnega Nemca Oliverja Glasnerja odlično ligaško sezono kronali z osvojitvijo prve trofeje v zgodovini kluba. V finalu angleškega pokala so nadigrali Manchester City z rezultatom 1:0 in tako spisali zgodovino nogometa v angleški prestolnici. Tega vročega majskega dne je prvi kos srebrnine v zrak dvignil Marc Guehi, ki je na finalnem obračunu nosil kapetanski trak.

Po dolgem poletju, ko so ga otoški mediji intenzivno povezovali s prestopom v Liverpool, je Guehi na koncu vendarle ostal na Selhurst Parku. Med zimskim prestopnim rokom pa se bo 25-letnik preselil več kot 320 kilometrov severno v Manchester. Tam si bo nadel sinje modri dres meščanov, ki jim je maja odvzel naslov pokalnih prvakov. O prestopu je poročal najbolj znani nogometni "novinar" oz. agent Fabrizio Romano, kar skoraj 100-odstotno potrjuje njegovo resničnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Guehi je že več let na radarju velikih angleških klubov in se je proslavil že s predstavami na zadnjem evropskem prvenstvu, kjer se je nekoliko presenetljivo znašel v prvi enajsterici Garetha Southgatea. V obrambi je tvoril soliden dvojec z Johnom Stonesom, skupaj sta prejela zgolj 6 zadetkov. Zdaj bosta imela Angleža znova priložnost, da skupaj branita isti gol. Pri meščanih, ki so poleg vodilnega Arsenala še edini morebitni kandidati za končno osvojitev prvenstva, so tako opravili že drugi odmevni prestop med letošnjo zimo. Na začetku prestopnega roka so v svoje vrste pripeljali Antoina Semenyja, ki je v sinje modrem dresu dosegel že dva zadetka. Guehi se v Manchester City seli za okoli 20 milijonov evrov, kar je v današnjem podivjanem nogometnem svetu zelo sprejemljiva cena.

Marc Guehi v boju z Andražem Šporarjem.
Marc Guehi v boju z Andražem Šporarjem.
FOTO: AP

Po koncu sezone tudi brez trenerja

Na novinarski konferenci je svoj odhod napovedal tudi Glasner. 51-letnik je razkril, da se po koncu sezone poslavlja od projekta, ki je južnemu Londonu prinesel ogromno veselja. Nemec je povedal, da je odločitev sprejel že pred nekaj meseci po pogovoru s predsednikom kluba Stevom Parishem: "Med oktobrskim reprezentančnim premorom sva se pogovorila s Stevom, takrat sem mu razkril, da si ne želim podaljšati sodelovanja. Strinjala sva se, da tega nekaj časa ne razkrijeva, da zaščitiva klub. Oba si želiva le najbolje za Crystal Palace."

Oliver Glasner na tekmi proti Macclesfieldu
Oliver Glasner na tekmi proti Macclesfieldu
FOTO: Profimedia

Potrdil je tudi, da je Guehi že odigral zadnjo tekmo v rdeče-modrem dresu: "Njegov prestop je že skoraj končan, tako da ga ne bo v ekipi, ki bo igrala proti Sunderlandu," je dejal Nemec. To pomeni, da je bila zadnja tekma kapetana Londončanov šokanten in klavrn poraz proti šestoligašu Macclesfieldu.

Oliver Glasner
Oliver Glasner
FOTO: AP

Glasner kmalu na rdeči strani Manchestra?

Nemec je sicer na nastopu pred sedmo silo potrdil, da še ni bil v kontaktu z morebitnimi snubci, ki jih na Otoku ne manjka. Glasner je bil na stavnicah eden glavnih favoritov za prevzem vodenja Manchester Uniteda, potem ko je službo izgubil Ruben Amorim. To mesto je, vsaj do konca sezone, zasedel nekdanji vezist rdečih vragov Michael Carrick, ki bo svoj (drugi) ognjeni krst doživel prav na sobotnem mestnem derbiju proti meščanom, United je namreč že vodil v letu 2021. Benjamin Šeško in druščina bodo doma gostili svoje mestne tekmece, oba kluba nujno potrebujeta nove ligaške točke.

Michael Carrick na klopi rdečih vragov leta 2021
Michael Carrick na klopi rdečih vragov leta 2021
FOTO: AP

Carrick je zaenkrat zgolj začasni trener rdečih vragov, vodil jih bo do konca sezone. V primeru slabih predstav bo vodstvo 20-kratnih državnih prvakov zagotovo iskalo njegovo zamenjavo. Zna se zgoditi, da bo to mesto zasedel prav Glasner.

Poglavja:
Na vrh Po koncu sezone tudi brez tren Glasner kmalu na rdeči strani
crystal palace oliver glasner marc guehi manchester city

22-letni Tio Cipot nova okrepitev vijoličastih

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450