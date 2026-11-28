Za Brentford je v prvem polčasu dvakrat v polno meril veteran Callum Wilson. V drugem je za 0:3 zadel Kristoffer Ajer, v sodniškem dodatku pa je končni izid postavil Kevin Schade.

Prvič po letu 1963 se je zgodilo, da so nogometaši Manchester Uniteda zaporedni ligaški tekmi izgubili za štiri gole, potem ko jih je v prejšnjem krogu z istim rezultatom porazil večni tekmec Liverpool. Zanimivo, rdeči vragi so zdaj v nizu kar treh tekem v Premier League z vsaj štirimi prejetimi goli, na zadnji tekmi pod vodstvom Michaela Carricka so s 4:4 remizirali proti Aston Villi.

Angleški mediji so si po tekmi seveda privoščili raznorazne statistične sladkorčke. BBC je tako poudaril, da United prvič po skoraj sto letih (po sezoni 1930/1931) na prvih 12 tekmah prvenstva niti enkrat ni ohranil mreže nedotaknjene.