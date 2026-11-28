Za Brentford je v prvem polčasu dvakrat v polno meril veteran Callum Wilson. V drugem je za 0:3 zadel Kristoffer Ajer, v sodniškem dodatku pa je končni izid postavil Kevin Schade.
Prvič po letu 1963 se je zgodilo, da so nogometaši Manchester Uniteda zaporedni ligaški tekmi izgubili za štiri gole, potem ko jih je v prejšnjem krogu z istim rezultatom porazil večni tekmec Liverpool. Zanimivo, rdeči vragi so zdaj v nizu kar treh tekem v Premier League z vsaj štirimi prejetimi goli, na zadnji tekmi pod vodstvom Michaela Carricka so s 4:4 remizirali proti Aston Villi.
Angleški mediji so si po tekmi seveda privoščili raznorazne statistične sladkorčke. BBC je tako poudaril, da United prvič po skoraj sto letih (po sezoni 1930/1931) na prvih 12 tekmah prvenstva niti enkrat ni ohranil mreže nedotaknjene.
Izpad ni več neverjeten scenarij
Brentford se je z zmago približal četrtemu Liverpoolu na vsega točko. Manchester United pa ostaja zasidran v coni izpada. Rdeči vragi so trenutno na 19. mestu z osmimi točkami. Na 12 tekmah so zmogli vsega eno zmago.
Benjamin Šeško znova ni bil v kadru svoje ekipe, saj je že dlje časa poškodovan. V letošnjem letu ga v akciji zagotovo ne bomo več videli.
Več razlogov za veselje je imel Jaka Bijol, čigar Leeds je rutinirano s 3:0 ugnal Coventry City. Slovenski osrednji branilec je obračun znova spremljal s klopi.
Premier League, 28. november, izid:
Manchester United - Brentford 0:4 (0:2)
Leeds United - Coventry City 3:0 (2:0)
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