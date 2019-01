'Strnimo vrste, v nasprotnem bo vse šlo k vragu'

Omenjenemu dvojcu se je pri monologu, s katerim je želel predramiti precej 'speče' soigralce, pridružil tudi francoski napadalec Karim Benzema , ki je poudaril, da se mora vsak pri sebi zamisliti, zakaj so letošnje predstave trikratnih zaporednih evropskih klubskih prvakov na zaskrbljujoče nizki ravni. "Vsi, od prvega do zadnjega, smo krivi za nastali položaj. Nič še ni izgubljeno, dvignimo glave in gremo naprej v boljši jutri," je med drugim dejal Benzema, zavedajoč se dejstva, da se je s podpovprečnimi igrami zlil v sivino celotnega moštva s Santiaga Bernabeua, Prvi pomočnik glavnega kapetana Luka Modrić je že pred tem sestankom v španskih medijih ostro kritiziral pristop posameznikov in poudaril, da za slabe rezultate ni potrebno iskati izgovorov v sojenju ali pomanjkanju sreče.

Strniti vrste

"Skrajni čas je, da potegnemo črto pod izjemno slab začetek sezone in se osredotočimo na prihajajoče izzive. Strniti moramo vrste in kreniti po zmage, saj le tako lahko popravimo katastrofalen vtis. Tudi navijači so nas začeli zapuščati," je soigralcem zabrusil 33-letni kapetan hrvaške izbrane vrste. Podobno oster je bil tudi kapetan Sergio Ramos, ki ne more sprejeti dejstva, da se nekateri posamezniki ne trudijo dovolj za dobrobit celotnega moštva.



"Najhuje pri vsem je, da se igrate z ugledom kluba, ki je najboljši na svetu. Le z borbenostjo in ustreznim pristopom si lahko zaslužite spoštovanje okolice in ta sveti kraljevi dres. Nihče ni večji od Real Madrida," pa je zavpil 32-letni osrednji branilec.