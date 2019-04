Krizni sestanek v slačilnici Uniteda: Woodward opozarja, da je vrag odnesel šalo

Že naslednji prvenstveni obračun proti Chelseaju, neposrednemu tekmecu v boju za želeno 4. mesto, ki še pelje neposredno v skupinski del elitne lige prvakov v prihodnji sezoni, bo bržkone odločilen.



Tega se zaveda tudi izvršni podpredsednik Manchester Uniteda Ed Woodward, ki je po zadnjem treningu sklical krizni sestanek, na katerem se je z glavnim trenerjem Olejem Gunnarjem Solskjaerjem odkrito pogovoril o trenutnem stanju v slačilnici 'rdečih vragov' in težavah, ki so privedle do očitnega padca v formi. Do konca sezone so ostali še trije prvenstveni krogi, želje in cilji kluba s kultnega Old Trafforda pa so več kot jasni - izboriti si ligo prvakov tudi za tekmovalno obdobje 2019/20. V ozadju pa že potekajo pogovori o potencialnih okrepitvah in tudi odhodih, ki jih po koncu sezone ne bo malo.