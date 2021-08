Kroglice bodo znova zaplesale in določile skupine Lige Evropa

V letošnji sezoni Lige Evropa – vsaj po stavnicah sodeč – za največja favorita veljata italijanski Napoli, ki je leta 1989 slavil na predhodniku tega tekmovanja, in aktualni angleški pokalni prvak Leicester City. V ožji krog favoritov spadajo še Lazio stratega Maurizia Sarrija , ki je tekmovanje leta 2019 osvojil s Chelseajem, Bayer Leverkusen, ki je tekmovanje osvojil leto pred Napolijem, Real Sociedad, West Ham, polfinalist Lige prvakov leta 2017 Lyon in zmagovalec iz leta 1980 Eintracht Frankfurt. Krogu favoritov pa se po skupinskem delu pridružijo še klubi, ki kot tretjeuvrščeni izpadejo iz skupinskega dela Lige prvakov.

Tekme skupinskega dela bodo potekale 16. septembra, 30. septembra, 21. oktobra, 4. novembra, 25. novembra in 9. decembra.

V drugem najmočnejšem klubskem evropskem tekmovanju se bodo merili tudi nekateri slovenski nogometaši. Sturm Graz, ki je s skupnim izidom 5:1 v Konferenčno ligo poslal Muro, bo evropsko jesen igral s slovenskim vezistom Jonom Gorencom Stankovićem. Tudi drugi avstrijski predstavnik, dunajski Rapid bo v evropski jeseni nastopal s slovenskim vezistom in sicer Dejanom Petrovićem. Verjetno si največ obeta Fenerbahče Mihe Zajca. Turki so najdlje prišli leta 2013, ko so izpadli šele v polfinalu proti Benfici.

Nov format tekmovanja

Liga Evropa bo letos zaradi dodanega novega tekmovanja nekoliko spremenila svoj format. Zmagovalci skupin bodo neposredno napredovali v osmino finala. Drugouvrščeni v skupinah se bodo v obračunu na izpadanje (tekme bodo odigrane 17. in 24. februarja) pomerili s tretjeuvrščenimi klubi iz skupinskega dela Lige prvakov. Tretjeuvrščeni klubi pa bodo izpadli v Konferenčno ligo, kjer se bodo v osmini finala pomerili z drugouvrščenimi klubi iz skupinskega dela tega tekmovanja.