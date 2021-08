Kroglice so znova zaplesale in določile skupine Lige Evropa

V letošnji sezoni Lige Evropa – vsaj po stavnicah sodeč – za največja favorita veljata italijanski Napoli, ki je leta 1989 slavil na predhodniku tega tekmovanja, in aktualni angleški pokalni prvak Leicester City. V ožji krog favoritov spadajo še Lazio stratega Maurizia Sarrija , ki je tekmovanje leta 2019 osvojil s Chelseajem, Bayer Leverkusen, ki je tekmovanje osvojil leto pred Napolijem, Real Sociedad, West Ham, polfinalist Lige prvakov leta 2017 Lyon in zmagovalec iz leta 1980 Eintracht Frankfurt. Krogu favoritov pa se po skupinskem delu pridružijo še klubi, ki kot tretjeuvrščeni izpadejo iz skupinskega dela Lige prvakov.

V drugem najmočnejšem klubskem evropskem tekmovanju se bodo merili tudi nekateri slovenski nogometaši. Sturm Graz, ki je s skupnim izidom 5:1 v Konferenčno ligo poslal Muro, bo jeseni igral s slovenskim vezistom Jonom Gorencem Stankovićem . Tudi drugi avstrijski predstavnik, dunajski Rapid, bo nastopal s slovenskim vezistom, in sicer Dejanom Petrovićem . Tudi predstavnik naših vzhodnih sosedov Ferencvaroš bo igral s slovenskim predstavnikom, to je branilec Miha Blažič . Verjetno si največ obeta Fenerbahče Mihe Zajca. Turki so najdlje prišli leta 2013, ko so izpadli šele v polfinalu proti Benfici.

Žreb

Tako kot žreb Lige prvakov dan prej, sta tudi žreb Lige Evropa vodila Pedro Pinto in Laura Wontorra, žreb pa sta Giorgiu Marchettiju pomagala opraviti bivši vratar Sevilje in dvakratni zmagovalec tekmovanja Andrés Palop ter legenda Villarreala Marcos Senna. Aktualni prvak tkemovanja, španski Villarreal bo letos sicer igral v Ligi prvakov, lahko pa se Ligi Evropa pridruži po skupinskem delu Lige prvakov (v primeru, da bi bili tretjeuvrščeni v skupini) in tako branil svojo prvo evropsko lovoriko. Sicer pa so največkrat tekmovanje osvojili pri Sevilji, ki so bili v tem tekmovanju uspešni že kar šestkrat, letos pa bo finale odigran prav na njihovem domačem stadionu. Tudi Sevilja evropsko pot začenja v Ligi prvakov.

Skupine Lige Evropa:

- skupina A: Lyon, Rangers, Sparta Praga, Brøndby

- skupina B: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

- skupina C: Napoli, Leicester City, Spartak Moskva, Legia Varšava

- skupina D: Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahče, Antwerp

- skupina E: Lazio, Lokomotiv Moskva, Marseille, Galatasaray

- skupina F: Braga, Crvena Zvezda, Ludogorec, Midtjylland

- skupina G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaroš

- skupina H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien