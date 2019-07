Kronaveter: Če bomo igrali podobno kot v Ljudskem vrtu, bomo napredovali

"Tekma bo zahtevna. Tekma bo polna tempa. Morali jo bomo odigrati odločno in zelo pametno. In gremo na zmago," pa je jasno sporočilo trenerja Darka Milaniča. Ta se zaveda, da ima Maribor ugoden rezultat s prve tekme. "Ta zmaga je bila zelo pomembna in tudi v Stockholmu gremo po zmago. Na prvi tekmi se je videlo, da smo mi tisti, ki smo bili zelo dobro. Škoda za tisti zadetek, ko smo bili malce preveč odprti, tako da to na tej tekmi ne pride v poštev," je dodal Milanič.

TEKMA2