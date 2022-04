Kronaveter in Tavares poskrbela za preobrat in nove tri točke za Maribor

Nogometaši Maribora so v 32. krogu Prve lige Telemach premagali CB24 Tabor Sežano in se tako še utrdili na vrhi ligaške lestvice. Štarejci so vse od 13. minute dalje sicer zaostajali, a sta Rok Kronaveter in Marcos Tavares z zadetkoma v drugem polčasu poskrbela za zmago vodilnega Maribora.

V Sežani sta se srečali ekipi z različnima sezonskima ciljema. Domači, katerih trener Dušan Kosić je praznoval 51. rojstni dan, so iskali točke v boju za obstanek, gosti pa v boju za prvaka. Pri obojih je manjkalo nekaj igralcev, posebej pri Kraševcih, kjer med drugimi ni bilo Klemna Nemaniča, Vida Kodermana, Mihaela Briškija in Fahda Ndzengueja. Pri gostih pa se je po poškodbi vrnil Ognjen Mudrinski. Bolj zadovoljni po tekmi so bili v mariborskem taboru, odločilen gol je prispeval izkušeni Marcos Tavares. Mariborčani imajo vsaj začasno na vrhu spet štiri točke prednosti pred Koprom, Tabor pa na predzadnjem mestu za osmouvrščenimi Radomljami za zdaj zaostaja za štiri točke. Kraševci so hitro nekajkrat opozorili nase, med drugim Rodrigue Bongongui v šesti minuti, ko mu ni uspelo dobro streljati iz bližine. V deseti minuti pa so bili blizu vodstvu Mariborčani, ko je streljal Aljaž Antolin s približno enajstih metrov in zadel prečko. Le minuto zatem pa je Antoine Makoumbou zakrivil enajstmetrovko, ko je v kazenskem prostoru podrl Bongonguija, z bele točke pa je v 13. minuti nato zadel Dino Stančič. To je bil njegov deseti gol v sezoni. Pri tem pa se je poškodoval še mariborski vratar Ažbe Jug (nepremagan je bil 417 minut), ki ga je zamenjal Menno Alexander Bergsen. V 18. minuti je prvič nase opozoril tudi povratnik v mariborski napad Mudrinski, čigar strel je Jan Koprivec izvrstno obranil, a se je zdelo, da je bil prvi strelec lige tudi v prepovedanem položaju. Deset minut pozneje je v kazenskem prostoru do strela lepo prišel Martin Milec, toda malce z desne zadel nasprotno vratnico. V 36. minuti pa se je znova zatresel okvir sežanskega gola, takrat je prečko z desetih metrov zadel Mudrinski. V 52. minuti so le centimetri Đorđeja Ivanovića ločili od "evrogola", ko je sprožil z roba kazenskega prostora z desne strani in zadel oddaljeno vratnico. Tako se je že četrtič na tekmi zatresel okvir domačih vrat. Dve minuti pozneje pa se je le zatresla tudi mreža sežanske ekipe, ko je z desne strani kazenskega prostora z nizkim diagonalnim strelom zadel Rok Kronaveter. Isti igralec je v 60. minuti le za malo zgrešil cilj s prostega strela z 19 metrov, malce za njim je bil nenatančen še Jan Repas, na drugi strani pa je Bongongui v 70. minuti streljal v kazenskem prostoru, toda Bergsen je bil na mestu. Tri minute zatem pa je takoj po vstopu v igro Mariborčane v vodstvo popeljal Tavares, ko je iz bližine dosegel svoj rekordni 159. zadetek v slovenski prvi ligi. Pozneje je sprva Erik Salkić dobil rdeči karton zaradi igre z roko, a je sodnik po pregledu posnetka odločitev spremenil. V končnici tekme sta si ekipi priigrali še nekaj polpriložnosti, toda Štajerci so vendarle brez posebnih težav zadržali prednost. Statistika tekme Tabor Sežana - Maribor FOTO: Sofascore.com Tabor bo v 33. krogu v soboto gostil Radomlje, Maribor pa Koper. Izidi, 32. krog: - sobota, 23. april: CB24 Tabor Sežana - Maribor 1:2 (1:0) 20.15 Kalcer Radomlje - Mura