Kronaveter: Pod vsako kritiko ...

Mariborski nogometaši izhoda iz krize niso našli. Po gostovanju v Športnem parku Domžalah je ta še poglobljena. Serija zaporednih porazov se je nadaljevala, zdaj je povečana že na šest. Mariborske vode so še bolj razburkane, po petih prvenstvenih krogih aktualni slovenski prvaki senzacionalno ostajajo na zadnjem mestu. Vijoličaste v četrtek čaka zadnja priložnost za preboj v Evropo, ko se bodo v kvalifikacijah za Konferenčno ligo pomerili z romunskim Clujem.

icon-link Domžale - Maribor FOTO: Sofascore.com

Vijoličasti iz štajerske prestolnice so pred tekmo napovedovali zmago za vsako ceno, saj so si želeli prekiniti negativni niz petih porazov v vseh tekmovanjih v tej sezoni. Domžalčani, ki so v prejšnji sezoni na štirih tekmah s Štajerci osvojili le točko, pa so imeli drugačne načrte in so unovčili novo neprepričljivo predstavo izbrancev Radovana Karanovića.

Po tekmi sem se že pogovoril s športnim direktorjem, spoštoval bom vsako odločitev vodstva kluba. —trener Radovan Karanović po novem porazu

Ti so v petih krogih dobili že dvanajst zadetkov in so v tem pogledu najslabši v ligi. Še naprej so ob zmagi in štirih porazih tudi na zadnjem mestu, medtem ko so Domžale pri osmih točkah in v zgornjem delu lestvice. "Zelo sem razočaran. Ni več načina, kako se naj ubranimo. Želeli smo prekiniti obdobje neučinkovitosti, to nam je uspelo. Z nekaj sreče smo izenačili, nasploh poskušali izzvati boljšo igro, se dogovorili, da gremo agresivno na igrišče in spet smo bili v začetku drugega polčasa kaznovani z zadetkom ter izgubili nit v igri," je za uradno klubsko spletno stran strnil vtise Radovan Karanović, ki ni uspel niti z nekaj spremembami obrniti rezultatske krivulje navzgor. Po novem bolečem porazu je dodal: "Po tekmi sem se že pogovoril s športnim direktorjem, spoštoval bom vsako odločitev vodstva kluba. Kot trener ne želim biti problem mojega in našega najljubšega kluba. Nemogoče je, da prejemamo takšne zadetke. Nezbranosti ob prekinitvah nikakor ne morem razumeti."

icon-expand Rok Kronaveter FOTO: Damjan Žibert

Iskreno in odkrito o trenutni situaciji je za spletno stran aktualnih prvakov spregovoril izkušeni Rok Kronaveter: "Po ponovnem razočaranju je težko najti prave besede. Ne vem, kaj se dogaja, a vem, da to, kar trenutno kažemo na igrišču, ni dovolj za ta klub. Navijačem ne dajemo razlogov za zadovoljstvo, zato se zahvaljujemo Violam za podporo. Se pa zavedamo, da se moramo močno zamisliti in se dvigniti v igri, kajti to je pod vsako kritiko. Med odmorom smo se 10 minut pogovarjali o tem, da je začetni del drugega polčasa vedno nevaren in zahteva dodatno previdnost, potem pa spet dobili tako naiven gol. Res neverjetno. Razen na prvih evropskih tekmah, ko smo uspevali ohraniti mrežo nedotaknjeno, je zgodba podobna. Dobivamo prepoceni zadetke. Kar smo prikazali v zadnjem obdobju, je nedvomno premalo."