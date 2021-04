Kronaveter podaljšal pogodbo z Mariborom

Na uradni spletni strani mariborskega tabora še pišejo, da je sklenjen pomemben dogovor, s kadrovsko potezo za prihodnje obdobje. Pred iztekom pogodbe, ki je bila veljavna do konca letošnje sezone, je Rok Kronaveterpotrdil vijol’čno zvestobo. S podaljšanjem sodelovanja še za eno leto, do poletja 2022. "Rok s svojimi izkušnjami in kvaliteto pomeni dodatno vrednost za ekipo. Želja je bila obojestranska, dogovor temu primerno hiter. Tudi zaradi njegovega motiva po ustvarjanju novih skupnih uspešnih zgodb je bila odločitev o podaljšanju zelo lahka," o potezi pri sestavljanju igralskega mozaika za sezono 2021/22 za uradno spletno stran kluba pravi športni direktor Marko Šuler.Kronaveter ima v dosedanji statistiki v dresu NK Maribor zapisano: 61 tekem, 24 golov. Energije in motiva mu ne primanjkuje, tako za povečanje zbirke moštvenih trofej kot osebnih mejnikov. "Vesel sem, da bom lahko še eno leto pomagal ekipi. Zahvaljujem se klubu za zaupanje, ni nam bilo treba zapravljati časa za pogajanja, saj so skupni nameni dobro znani. Prva želja je, da bi že v zaključku letošnje sezone uresničili zastavljen cilj, naslov prvaka. Počutim se sposobnega, da tudi v prihodnje igram na ustreznem nivoju in pomagam moštvu k novim uspehom," za spletno stran kluba pravi 34-letni nogometaš.