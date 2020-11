Kroos: Bayern je trenutno najboljši klub na svetu, Real pa ima svoje težave

Toni Kroos verjame, da bo strateg belih iz španske prestolnice Zinedine Zidane podobno kot v minulih šampionskih letih našel ustrezen način, kako spraviti igro Reala na višjo raven. "V prvi vrsti je treba poudariti, da je bil Real v zadnjem obdobju brez kančka dvoma najboljši klub na svetu. Tako rezultatsko, kadrovsko kot tudi organizacijsko. In povsem normalno je, da po določenem času pride do sprememb v razmerju moči med najboljšimi evropskimi klubi. Moramo biti iskreni in si priznati, da v tem trenutku še nismo zreli za naskok na sam evropski vrh. Je kar nekaj moštev, ki so boljša od Reala," je v pogovoru za ugledno madridsko Marco poudaril dolgoletni nemški reprezentančni vezist, ki se trenutno nahaja na pripravah s svojo izbrano vrsto v Leipzigu.

Bayern trenutno brez prave konkurence

"Reala nikoli ne smeš odpisati. Sam vem, v čem je naša največja težava. Smo v nekem zelo čudnem obdobju, prejšnja sezona se je namreč končala zelo pozno, nova pa se je začela brez pravega poletnega premora. Imamo kar nekaj poškodovanih nogometašev, drugi so bili pozitivni na testu za novi koronavirus in ko vse skupaj seštejete, ni težko priti do zaključka, da imamo težave. Posledično so naše igre spremenljive, prisotna so večja nihanja tako v igri kot tudi v rezultatskem smislu. Toda verjamem v našega trenerja Zidana, da bo podobno kot v minulih letih našel pravi način, da nas vrne na najvišjo mogočo raven. Zdaj je stanje pač takšno, da gledamo v hrbet denimo münchenskemu Bayernu, ki je trenutno brez dvoma najboljši klub na svetu," priznava Kroos, ki je navdušen nad predstavami svojega nekdanjega kluba.



"Imajo hitrost, fizično moč, eksplozivnost, znanje in neverjetno samozavest. Ter trenerja Hansija Flicka, ki se je izkazal za odlično trenersko rešitev po odhodu Nika Kovača. Delujejo kot dobro 'naoljen stroj', Bayernova igra ima rep in glavo, to, kar morda nam manjka, da bi bili v tem trenutku konkurenčnejši najboljšim klubom v Evropi. Za primer lahko navedem derbi z Barcelono, ki smo ga v večjem delu odigrali briljantno, nato pa prideta obračuna s Cadizom v La Ligi in Šahtarjem v Ligi prvakov in ju odigramo zelo slabo. Brez prave ideje in energije. To bomo morali obvezno popraviti,"je jasen nemški nogometaš na začasnem delu v Madridu.