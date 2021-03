Kroos: Bojkot SP 2022 ne bi preveč pomagal delavcem

Toni Kroos, ki je z Nemčijo leta 2014 osvojil naslov svetovnega prvaka, je kot zadnji med svetovnimi nogometnimi zvezdniki spregovoril o pozivih k bojkotu prihajajočega svetovnega prvenstva, ki ga bo novembra oziroma decembra 2022 premierno gostil Katar. Nemška reprezentanca je skupaj z norveškimi, belgijskimi in nizozemskimi kolegi na zadnjih tekmah s posebnimi majicami opozarjala na nevzdržne razmere za (v veliki večini) tuje delavce, ki pripravljajo stadione in vso ostalo potrebno infrastrukturo pred SP 2022.

The Guardian je v študiji, ki so jo objavili marca, zapisal, da naj bi od dodelitve kandidature Katarju leta 2010 umrlo že 6500 delavcev migrantov. Kroos je v svojem podcastu razmere za delo v Katarju označil za "nesprejemljive", potem ko se je enkrat že odmevno lotil tako Mednarodne nogometne zveze (Fifa) kot Evropske nogometne zveze (Uefa), ki ju je obtožil, da z nogometaši ravnata kot z "lutkami".

"Moraš reči bobu bob, ko beseda nanese na razmere za delo. Gre za številne delavce iz Katarja, a tudi delavce migrante, ki delajo brez prestanka, včasih tudi pri 50 stopinjah (Celzija, op. a.),"je dejal Kroos. "V isti sapi trpijo tudi zaradi podhranjenosti, pomanjkanje pitne vode je noro, še posebej pri teh temperaturah. Posledično varnost pri delu absolutno ni zagotovljena, zdravstvene oskrbe ni in včasih nad delavci izvajajo tudi nasilje. Vse te točke so absolutno nesprejemljive. Glede tega ni nobenega dvoma."

Uporabiti doseg nogometa, ki pa ni odgovoren za reševanje vseh težav

Kljub naštetim težavam Kroos, nekdanji vezist Hanse Rostocka, Bayerna in Bayerja iz Leverkusna, meni, da bojkot SP 2022 ne bi prinesel nič dobrega, glede na to, da podobne razmere vladajo na gradbiščih po vsej državi, ki niso nujno povezana z mundialom.

"Kaj je namen bojkota takšnega turnirja? Gre res za nekaj, kar bo odločilno izboljšalo tamkajšnje stanje? Se bodo razmere za delo spremenile? Mislim, da ne,"je dodal Kroos."To pomeni, da bojkot ne bi preveč spremenil delovnih razmer. Ko so jim podelili turnir, so storili napako. A minilo je že deset let. Nogomet lahko in tudi mora preusmeriti pozornost k težavam, še posebej zaradi dosega, ki ga ima. A nogomet tudi ni edini odgovoren za to, da naredi svet lepši."