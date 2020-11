Kroos brez dlake na jeziku: Nogometaši smo 'lutke' v rokah Fife in Uefe

Vratar bavarskega giganta Bayerna iz Münchna Manuel Neuer je v pogovoru za nemški Bild izjavil, da so nogometaši zaradi napornega urnika klubskih tekem na eni in reprezentančnih obveznosti na drugi strani povsem na robu svojih zmogljivosti.

"Še nikoli do zdaj ni bilo takšne sezone. In upam, da je to zadnjič, saj zaradi velikega števila tekem treningi niso na želeni ravni. Po tekmi imamo zelo malo časa za kakovostno regeneracijo, obenem pa nam zmanjka časa za pripravo na naslednjega tekmeca," je uvodoma dejal 34-letni čuvaj mreže nemške izbrane vrste in aktualnega evropskega klubskega prvaka, ki je v nadaljevanju kot primer navedel prav dogajanje v svojem moštvu. "Naša sezona se je zaradi Lige prvakov zaključila šele 23. avgusta, nova pa se je začela tri tedne pozneje, 18. septembra, kar je občutno prezgodaj in v nasprotju z zdravim razumom. Če želimo naslednje leto začetek evropskega prvenstva pričakati zdravi in na najvišji ravni pripravljenosti, bo moralo priti do sprememb. V nasprotnem primeru bodo vsi, v prvi vrsti pa ljubitelji nogometa po svetu, prikrajšani za marsikaterega zvezdnika na zelenici," je dodal Neuer.