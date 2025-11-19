Kroos iskreno o Viniciusu: Njegovo obnašanje nam je na trenutke škodilo

Že več kot leto je minilo odkar je Toni Kroos kopačke obesil na klin in se poslovil od nogometa. Po karieri je v španski prestolnici odprl svojo nogometno šolo, v kateri pomagajo oblikovati naslendjo generacijo nogometašev. V Madridu je Kroos preživel desetletje svojega nogometnega udejstvovanja in osvojil kar pet naslovov Lige prvakov.

Dve evropski lovoriki je osvojil skupaj z Viniciusom Juniorjem , ki je bil večkrat tarča Nemčevih izredno točnih podaj v globino. Brazilec v zadnjem letu kaže zanj slabe predstave, zmanjšal se je tudi njegov statistični izkupiček. Poleg same igre je 25-letnik velikokrat na tapeti tudi zaradi njegovega obnašanja do tekmecev, sodnikov in celo navijačev.

Kroos je v nedanjem medijskem nastopu spregovoril o negativnem učinku, ki ga je imelo Viniciusevo obnašanje na madridski Real: "V določenih trenutkih sem mu moral reči naj neha, kar je preveč je preveč. Včasih imaš občutek, da slabo vpliva na ekipo kot celoto."

Nemec je prepričan, da Brazilec škodi sam sebi in si otežuje delo na terenu: "Velikokrat sem mu rekel, da je predober za takšno obnašanje. Ne potrebuje dodatnih ovir. Poskušal sem ga pomiriti, da lahko igra tako kot zna."