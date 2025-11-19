Svetli način
Nogomet

Kroos iskreno o Viniciusu: Njegovo obnašanje nam je na trenutke škodilo

Madrid, 19. 11. 2025 16.04 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Toni Kroos že več kot eno leto uživa v nogometnem pokoju. Eden izmed najboljših nemških igralcev vseh časov se je od svoje kariere poslovil po izpadu iz evropskega prvenstva lansko poletje. Največji del nogometnega življenja je preživel pri madridskem Realu, kjer je bil nekaj let soigralec z Viniciusom Juniorjem, čigar obnašanje na igrišču je velikokrat tema pogovora.

Toni Kroos FOTO: Profimedia

Že več kot leto je minilo odkar je Toni Kroos kopačke obesil na klin in se poslovil od nogometa. Po karieri je v španski prestolnici odprl svojo nogometno šolo, v kateri pomagajo oblikovati naslendjo generacijo nogometašev. V Madridu je Kroos preživel desetletje svojega nogometnega udejstvovanja in osvojil kar pet naslovov Lige prvakov.

Toni Kroos FOTO: Damjan Žibert

Dve evropski lovoriki je osvojil skupaj z Viniciusom Juniorjem, ki je bil večkrat tarča Nemčevih izredno točnih podaj v globino. Brazilec v zadnjem letu kaže zanj slabe predstave, zmanjšal se je tudi njegov statistični izkupiček. Poleg same igre je 25-letnik velikokrat na tapeti tudi zaradi njegovega obnašanja do tekmecev, sodnikov in celo navijačev.

Vinicius Junior FOTO: AP

Kroos je v nedanjem medijskem nastopu spregovoril o negativnem učinku, ki ga je imelo Viniciusevo obnašanje na madridski Real: "V določenih trenutkih sem mu moral reči naj neha, kar je preveč je preveč. Včasih imaš občutek, da slabo vpliva na ekipo kot celoto."

Nemec je prepričan, da Brazilec škodi sam sebi in si otežuje delo na terenu: "Velikokrat sem mu rekel, da je predober za takšno obnašanje. Ne potrebuje dodatnih ovir. Poskušal sem ga pomiriti, da lahko igra tako kot zna."

Razočarali ste ...

Kolllerik
19. 11. 2025 17.53
Naj se beli privilegirančki ne sekirajo. Rdeči kartoni, kot tudi izčrpavanje na tekmah v španski repki so rezervirani samo za Barcin kader...
