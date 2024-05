Kroos o tekmi proti Bayernu: Njihova jeza je upravičena

Spomnimo, Madridčani so se v 68. minuti povratnega obračuna po zadetku Alphonsa Daviesa znašli v zaostanku, za preobrat pa je z dvema zadetkoma med 88. in 91. minuto poskrbel Joselu . Glavni sodnik Szymon Marciniak je tekmo podaljšal za devet minut, obračun pa je kljub temu dočakal 13. minuto dodatka, ko je gostujoči branilec Matthijs De Ligt zatresel mrežo Reala. A stranski sodnik je nekaj trenutkov pred tem dvignil zastavico, sledil je žvižg glavnega sodnika, gol nizozemskega branilca pa posledično ni bil priznan.

"To je bila slaba odločitev. Tekma bi se morala nadaljevati, napako pa lahko pripišemo stranskemu sodniku. Dvignil je zastavico in glavni sodnik mu mora v tem primeru zaupati, da je prepričan v prepovedan položaj. Njihova jeza je povsem upravičena," je v podkastu, ki ga vodi s svojim bratom Felixom Kroosom , povedal nemški zvezdnik Toni Kroos .

Varovanci Carla Ancelottija so se po žvižgu ustavili, Kroos pa je dodal, da ni prepričan, če bi njegovi soigralci v primeru, da sodnik ne bi ustavil igre, preprečili zadetek Nizozemca. "Zvok piščalke se da slišati veliko pred doseženim zadetkom. Jasno je vidno, da so vsi, ki so takrat stali v obrambi, takrat praktično nehali igrati."

Ali bi De Ligt v primeru, da Marciniak ne bi prekinil igre, dosegel zadetek, ne bomo vedeli nikoli. Bomo pa kmalu izvedeli, ali bo ta odločitev galaktikom pomagala do nove Lige prvakov. Veliki spektakel med madridskim Realom in dortmundsko Borussio, ki bo odigran 1. junija na angleškem Wembleyju, si boste lahko ogledali na POP TV in VOYO.