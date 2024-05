Kroos po domačem Euru končuje kariero

Dolgoletni vezist Real Madrida bo tako po koncu evropskega prvenstva obesil kopačke na klin. 34-letniku se namreč po koncu sezone izteče pogodba z belim baletom, ki je Nemec ne bo podaljšal.

"Dan, ko sem se javnosti predstavil v belem dresu, je spremenil moje življenje, tako kot nogometašu kot tudi na osebnem nivoju. To je bil začetek neke nove zgodbe v največjem klubu na svetu. Po 10 letih se ta zgodba zaključuje," je zapisal Kroos.

Nemški nogometni virtuoz ob tem dodaja: "Nikoli ne bom pozabil tega obdobja. Rad bi se zahvalil vsem, ki so me toplo sprejeli in mi zaupali. Še posebej pa bi se rad zahvalil vam, dragi navijači, za vašo naklonjenost in ljubezen, ki ste mi jo namenili od prvega do zadnjega dne."

Kroos ne bo svojo nogometno pot nadaljeval v kakšnem drugem klubu. "Moja kariera aktivnega nogometaša se po evropskem prventvu zaključuje. Kot sem vedno govoril, Real Madrid je in bo moj zadnji klub. Vesel in ponosen sem, da sem izbral pravi trenutek za to odločitev. Moja želja je bila zaključiti kariero na vrhuncu svoje zmogljivosti. Odslej me vodi samo ena misel: a por la 15!! ( op. p. gremo po 15. lovoriko)," je naznanil vezist galaktikov.

Ob koncu kariere ima namreč priložnost, da se poslovi na najlepši možen način - z osvojitvijo Lige prvakov in evropskega prvenstva na domačih tleh.