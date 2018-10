Kroos po novi bledi predstavi Reala podprl Lopeteguija: Želimo, da nadaljuje

Na vprašanje, ali meni, da celotna garderoba podpira Lopeteguija, je odgovoril: "Da in mislim, da se je to lahko videlo na teh tekmah. Ne gre nam vse najbolje, toda danes je ekipa zmagala." Spomnimo, Real Madrid je na petih zaporednih tekmah ostal brez zmage (en remi, štirje porazi), rezultatsko krizo pa so galaktiki v torek zvečer presekali z neprepričljivo zmago proti Viktorii Plzen. V kolikor bi Čehi bili bolj natančni v zaključku akcij, bi se lahko zgodilo, da bi Real, ki z igro ni navdušil, ostal brez zmage. "Če sem iskren, moram priznati, da je imela Vitkoria Plzen tri zelo lepe priložnosti, moramo se bolje braniti. Toda na drugi strani bi lahko tudi mi zabili tretji ali četrti gol …," je čistega vina nalil Toni Kroos.

"Čudovito je slišati, da bo Lopetegui na klopi Reala tudi na Camp Nouu. Zelo trdo delamo. Rezultati nam ne sledijo, toda te tri točke nam bodo dale samozavesti," je po tekmi z Viktorio razlagal strelec drugega zadetka Reala Marcelo.