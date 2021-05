Kroos: Počutim se šibko, toda za evropsko prvenstvo bom nared

Nemški nogometni reprezentant in član madridskega Reala, Toni Kroos, je spregovoril o nedavni okužbi z novim koronavirusom in težavah, ki mu jih covid-19 povzroča. "Tega ne bi priporočil nikomur," je priznal Kroos, ki verjame, da bo do začetka evropskega prvenstva vseeno nared.

icon-expand Kroos (na fotografiji) je z Realom v tej sezoni igral tudi v polfinalu Lige prvakov. FOTO: AP Podkast Einfach mal Luppen, ki ga Toni Kroospripravlja skupaj z bratom Felixom Kroosom, je bil tokrat posvečen težavam zvezdnika madridskega Reala, pri katerem so na začetku tedna odkrili okužbo z novim koronavirusom. Toni Kroos branilcem naslova tako ne bo mogel pomagati na odločilni tekmi zadnjega kroga španskega prvenstva v Villarrealu, kjer morajo Madridčani čakati tudi na ugodne novice iz Valladolida, kjer bo v soboto v istem terminu gostoval mestni tekmec Atletico. A to v tem trenutku ni glavna skrb v družini Kroos, medtem ko se 31-letnik po rodu iz Greifswalda bori z boleznijo, ki je od marca lani spremenila naš vsakdan. 'Pravočasno bom nared'

"Na splošno se počutim šibko. Tega ne bi priporočil nikomur. Res ni preveč prijetno, česa takega še nisem doživel,"je povedal Kroos. Virus naj bi domov prinesel eden od hišnih pomočnikov oziroma pomočnic, najprej pa se je okužila njegova žena. "Zdaj se počutim malce bolje, vročina mi je malce upadla. Zanimivo je, da sem (ženi, op. a.) že prej govoril: 'Samo zato, ker si vedno tako pedantna in vse razkužiš, se boš na koncu ti prva okužila!' In res je bilo tako ..." Ravno v sredo je sicer selektor nemške reprezentance Joachim Löw objavil seznam nogometašev za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, na katerem je, pričakovano, tudi Kroos, ki velja za nezamenljivega člena sredine igrišča pri "elfu" in madridskem Realu. "Če bo šlo vse po načrtih, se bom lahko nemoteno priključil zboru. Če bo trajalo tri dni več, potem pač bo. Ljudje pa so lahko mirni: pravočasno bom nared,"je sklenil Kroos. icon-expand