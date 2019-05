Kroos podaljšal z Realom, nova pogodba veljavna do leta 2023

Toni Kroos, ki bi se mu bi pogodba iztekla 30. junija 2022, je z Real Madridom podaljšal še za eno sezono. "Beli balet" je novico o sklenitvi dogovora potrdil na uradni spletni strani in tako očitno utišal že precej glasne govorice, da bi se Nemec že to poletje lahko poslovil od Madrida, kjer igra od leta 2014.

"Real Madrid C. F. in Toni Kroos sta se dogovorila za podaljšanje igralčeve pogodbe, ki bo na klub vezan do 30. junija 2023. Danes, v ponedeljek, ob 13. uri, bo Toni Kroos spregovoril pred mediji v prostoru za novinarske konference stadiona Santiago Bernabeu," so sporočili iz Madrida.

Konec porazne sezone

Real je sicer v nedeljo klavrno sklenil nastope v aktualni sezoni, v kateri "kraljevi klub" skupaj s kar tremi trenerji članske ekipe (Julen Lopetegui, Santiago Solariin Zinedine Zidane) ni osvojil niti enega naslova. Zidanovo moštvo je za konec na domačem Bernabeuu klonilo proti Real Betisu (0 : 2).

S tem, ko se zdi prihodnost Kroosa vsaj za naslednjo sezono v vrstah "kraljevega kluba" zagotovljena, pa je vse prej kot gotova prihodnost številnih Nemčevih soigralcev. Gareth Bale, Daniel Ceballos, Isco, Jesus Vallejo in še mnogi drugi so morda svojo zadnjo tekmo v belem dresu že odigrali.

