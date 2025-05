Kroos pohvalil Barco in izpostavil probleme Reala

Med lansko in letošnjo sezono se je pri Real Madridu poslabšalo veliko stvari, eden izmed glavnih razlogov pa je dejstvo, da v španski prestolnici niso našli ustrezne zamenjave za Tonija Kroosa, ki je julija šokiral nogometni svet in sklenil profesionalno kariero. 35-letnik se je v podkastu, ki ga gosti s svojim bratom, razgovoril o Real Madridu in Barceloni, ki v aktualni sezoni kažeta povsem drugačne predstave.

OGLAS

Toni Kroos po zmagi v lanskem finalu Lige prvakov. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nogometaši madridskega Reala so pred dnevi izgubili še četrti in hkrati zadnji El Clasico v iztekajoči se sezoni. Barcelona je, če seštejemo zadetke z vseh tekem, Madridčane v letošnji sezoni nadigrala s 16:7, o čemer je spregovoril tudi legendarni vezist belega baleta Toni Kroos, ki se je osredotočil predvsem na zadnji medsebojni obračun: "Ko je Real povedel z 2:0, sem iskreno še zmeraj dvomil, da bomo zmagali. Kljub lepi prednosti se je zdelo, da tekme nimamo pod nadzorom."

In prav je imel, saj je katalonska zasedba še pred odhodom na odmor zabila kar štiri gole. "Prav to je pri Barci impresivno. Še naprej so igrali, kot da se nič ni zgodilo. Če nisi gledal rezultata, nisi imel občutka, da izgubljajo, Real pa kljub prednosti z 2:0 ni bil videti dobro," je dodal Kroos.

Slavje nogometašev Barcelone na tekmi proti Real Madridu. FOTO: AP icon-expand

Šestkratni zmagovalec Lige prvakov in svetovni prvak z nemško reprezentanco je kot glavni razlog za izjemno sezono blaugrane izpostavil rojaka Hansija Flicka, sezono svojega nekdanjega kluba pa je opisal kot zelo težavno. "Zaradi poškodb so izgubili skoraj celotno obrambo. Real Madrid je ekipa, ki začne igro graditi v zadnji liniji, a to ni mogoče, če ni igralcev. Večina nasprotnih moštev pritisne visoko na igrišču, tako da so se težko kosali z najboljšimi ekipami."

Kylian Mbappe je na obračunu proti Barceloni zabil tri gole. FOTO: AP icon-expand