Kroos o zabavah Cristiana Ronalda: Bile so najglasnejše

Ko je piknike na svojem domačem naslovu v luksuzni madridski četrti La Finca organiziral Cristiano Ronaldo, je bilo po informacijah vezista Real Madrida Tonija Kroosa vedno veselo. In tudi glasno, saj je šel Portugalec s svojimi prijatelji in prijateljicami očitno vsaj enkrat malce predaleč.

KROOS

"Pikniki? Najglasnejše je pri sebi doma prirejal Ronaldo," se je za ZDFspominjal Kroos, ki ni bil reden gost pri Ronaldovih, saj je sam rad jedel bolj zgodaj, na prvo mesto pa v vsakem primeru postavlja družino.

Prosili so jih, če so lahko bolj tiho

"Nekajkrat smo jih morali prositi, če so lahko bolj tiho,"je v smehu nadaljeval 29-letni nekdanji član Greifswalderja, Hanse Rostock, Bayerja Leverkusna in Bayerna."Sicer pa je družina na prvem mestu. Ko stopim skozi vrata, je mojim otrokom vseeno, če sem zmagal s 5:0 ali pa sem izgubil,"pravi Kroos.

Svetovni prvak z Nemčijo na SP 2014 je tudi razkril, da se v skupini na WhatsAppu, v katero so vključeni nogometaši Reala, vedno najde kaj zanimivega, sploh pred sestanki.

'Prepričan, da bo uprava spet sestavila top ekipo'

"Pred tekmo imamo sestanke in vedno nekdo zaspi. Prek WhatsAppa pa lahko z njim vedno vzpostavimo kontakt,"je še povedal Kroos, ki je pred naslednjo sezono izrazil popolno zaupanje v klubsko vodstvo."Popolnoma zaupam vodstvu. Imamo dobro ekipo. Moramo upoštevati, da se v zadnjih nekaj letih praktično nismo krepili in vedno znova stavili na nespremenjeno ekipo, ki je bila uspešna. Po manj uspešnem letu je nekaj običajnega, sploh pri Madridu, da pride do sprememb,"je pristavil Kroos:

"Ne vem, če lahko že rečemo, da je sestavljanje ekipe končano ali ne, če bosta morda prišla še igralec ali dva, a prepričan sem, da bo uprava spet sestavila 'top' ekipo, ki se bo borila za vse. To smo dokazali skozi zadnja leta. Zadnji trije naslovi so bili prav tako zasluga uprave, saj je ekipo sestavila z glavo in se je v zadnjih treh letih ni bilo potrebno dotikati. Zato nisem zaskrbljen."

Napovednik prihajajočega dokumentarnega filma o Toniju Kroosu: