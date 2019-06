Kroos: Ronaldov prestop v Juventus se je izšel za vse vpletene

Za Real Madridom je ena izmed najslabših sezon v zgodovini kluba. Galaktiki so prvenstvo zaključili z devetnajstimi točkami zaostanka za Barcelono, v Ligi prvakov izgubili v osmini finala proti Ajaxu, ostali pa so tudi brez domače pokalne lovorike. Mnogi so razlog za klubski neuspeh pripisali odhodu prvega zvezdnika Cristiana Ronalda, a Toni Kroos trdi, da se je prestop izšel za vse.

Nemški reprezentant Toni Kroos, ki v osrčju galaktikov kraljuje s Hrvatom Luko Modrićem, je v intervjuju za nemški BILD dejal, da si je Cristiano Ronaldo enostavno zaželel novih izzivov. "Bilo bi nerazumljivo, če bi dejal, da klub ni pogrešal takšnega igralca, kot je Ronaldo. On je kar nekaj tekem odločil sam. A kar se njegovega prestopa v Juventus tiče, lahko rečem, da je bil dober za vse vpletene. Cristiano si je zaželel novega okolja in novih izzivov, Real pa je prejel lepo vsoto denarja, ki jo je lahko vložil v nove okrepitve za prenovo moštva," je dejal Kroos, ki se je v špansko prestolnico preselil po SP 2014, ko je Real Madrid Bayernu za njegove usluge plačal 25 milijonov evrov. Toni Kroos je prepričan, da je bil prestop Cristiana Ronalda dober tudi za Real. FOTO: AP Kroos, ki je nedavno podpisal novo štiriletno pogodbo, ki ga z Realom veže do leta 2023, pa se že ozira k življenju izven nogometnih zelenic. "Pogodbo sem podaljšal zavestno, a mislim, da bi se pri triintridesetih lahko upokojil. Triintrideset je prava starost za slovo, prava starost, da čevlje obesim na klin. Imel bom priložnost početi vse, česar do zdaj nisem mogel," je svoje načrte za prihodnost razkril 29-letni vezist.