Kroos miri navijače: Tudi ko sta odšla Ronaldo in Ramos, smo se prilagodili

Lille je bil od Reala zelo presenetljivo boljši z 1:0. Še bolj kot zaradi poraza so se na nogometaše belega baleta kritike vsule zaradi odnosa, ki so ga prikazali na severu Francije. Številni jim namreč očitajo, da niso prikazali dovoljšne vneme in borbe.

Stanje na Santiago Bernabeuu je v nedavnem intervjuju za Mundo Deportivo komentiral Toni Kroos, ki miri navijače svojega nekdanjega kluba.

"Poglejte, tudi ko sta odšla Cristiano Ronaldo in Sergio Ramos, je Real dobro vedel, kako se prilagoditi. To sta bili legendi kluba, mi pa smo nato brez njiju še dvakrat slavili v Ligi prvakov. Enako se bo zgodilo z mano. Morda bo trajalo še nekaj časa, da se bodo vsi prilagodili, a dejstvo je, da so trenutni nogometaši izjemne kakovosti."