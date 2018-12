Kross o drugi karieri: Nikoli ne bom trener

O prihodnosti oziroma bolje rečeno karieri po koncu aktivne športne poti vezist madridskega Reala Toni Kroos še ne razmišlja, a vseeno je prepričan o enem. "Številni so me spraševali, ali bi se želel po koncu kariere preizkusiti v vlogi trenerja. Moj odgovor je negativen, saj mi je kristalno jasno, da so odrekanja v življenju trenerja še večja kot v vlogi poklicnega nogometaša. Zdaj skrbim zase in za svojo pripravljenost, trener pa mora poskrbeti za celotno moštvo, za 22 ali več različnih značajev, ki ima vsak svoje muhe. To zagotovo ne bi bil poklic zame," je v zanimivem pogovoru za britanski mesečni magazin Esquire uvodoma dejal nemški nogometni reprezentant.



V zadnjih štirih letih, kolikor brani barve 'belega baleta', je Kroos osvojil vse, kar se osvojiti da, in obenem priznava, da v španski prestolnici uživa vsa njegova družina. "Pohvaliti moram ženo, ki pokriva vse štiri kote v hiši, medtem ko se sam lahko popolnoma posvetim vsakodnevni rutini. Imava dva prečudovita otroka, sina Leona in hčerko Amelie, tretji pa je na poti. Obema je zelo pomembno, da otrokom omogočiva zdrav razvoj brez kakršnihkoli pritiskov, saj želiva, da se bodo v življenju ukvarjali s stvarmi, ki jih bodo veselile. Ni mi žal, da smo se pred štirimi leti preselili v Madrid," je poudaril nogometaš, ki je v belem dresu v zadnjih štirih sezonah zbral 207 uradnih nastopov in prispeval 13 zadetkov.