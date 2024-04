Krznar: Derbi si zasluži odprto tekmo brez preračunavanja

Celjani in Ljubljančani so se v letošnji sezoni pomerili trikrat. Prvi dvoboj so v gosteh dobili grofje z 2:4, v knežjem mestu pa je kljub boljši igri Celja do minimalne zmage prišla Olimpija (0:1).

Na zadnji tekmi v Stožicah so bili celjski nogometaši v podrejenem položaju, vendarle pa se je srečanje končalo z delitvijo točk (1:1).

"Zagotovo je to bila tekma, kjer smo bili podrejeni, nismo bili pravi. A še vedno - tekme nismo izgubili. Normalno je, da skozi prvenstvo pridejo tudi takšni obračuni," je gostovanje v prestolnici ocenil hrvaški strateg.

Medsebojni obračuni Celja in Olimpije v letošnji sezoni: