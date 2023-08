Krznar: Najhuje, kar se nam lahko zgodi, je, da pomislimo, da smo šampionska ekipa

Vijoličasti so med tednom pričakovano izpadli iz evropskih tekmovanj proti Fenerbahčeju, obenem pa ostali brez enega ključnih členov Ivana Brnića, ki se je preselil k pirejskemu Olympiacosu. Zdelo se je, da to ekipe trenerja Damirja Krznarja ne bo toliko pretreslo, da bi lahko Slatinčani proti njej pripravili kakšno presenečenje, posebej po tem, ko so Mariborčani po zadetkih Marka Božića vodili že z 2 : 0. "Žalosten in jezen sem v enaki meri. Žalosten, ker smo odigrali dobro v prvem in v delu drugega polčasa. Besen pa, ker smo se po 2 : 0 začeli obnašati preračunljivo. Filozofirali smo in branili 2 : 0, kar je nedopustno za ugled Maribora. Za Maribor, kakršen verjamem, da smo. Vse spoštovanje Rogaški, ampak proti Rogaški na nevtralnem igrišču se ne smeš zadovoljiti z 2 : 0, ampak moraš iti po tretji, četrti gol. Takšen je bil načrt in dogovor ob polčasu, od tega načrta smo odstopili. To je moja največja težava in to je moj poraz. Ne krivim nikogar izmed igralcev, ampak sebe. Navodila niso bila takšna, da bi zadrževali prednost in popustili, bila so drugačna, ampak jih igralci niso prepoznali. Nekateri so se začeli izogibati odgovornosti. To se nam je zgodilo prvič in se ne sme več ponoviti. Ko vas igralci ne poslušajo, je to zelo nevarno in krivda zaradi izgubljenih dveh točk je moja," je v izjavi za uradno spletno stran kluba izpostavil Damir Krznar po remiju, ki je bil enak porazu.